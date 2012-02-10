فریاد "مرگ بر آمریکا" در کرمانشاه طنین انداز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فردا روزی دیگر برای آفریدن افتخاری دیگر بر تارک تاریخ این دیار همیشه سرفراز است.

مردم خطه کرمانشاه که یاوری انقلاب را وظیفه اصلی و دینی خود می دانند و پس از گذشت 33 سال از تاریخ پرفراز و نشیب این انقلاب مردمی، به کرار به همگان ثابت کرده اند که یاوران بی چون و چرای ولایت و انقلابند.

حضور حداکثری در اجتماعات مردمی، راهپیمایی ها، محکومیتها و صدها افتخار دیگر، از برگهای زرین ولایتمداری مردم دیار کوههای سبز و پر افتخار ایران است.

یک روز مانده به آغاز حماسه ماندگار دیگری در میهن اسلامی، مردم کرمانشاه به تکاپویی عجیب ولی قابل پیش بینی افتاده اند.

دهه فجر گویی در استان کرمانشاه، "خود تحدید سرما و تجدید بهار ربیع" است.

آذین بندی کوی و برزن، نصب پرچمهای سبز و سفید و قرمز منقش به کلمه طیبه "الله" در جای جای این استان دیده هر بیننده ای را می نوازد.

فردا، یعنی 22 بهمن برای مردم کرمانشاه، روز حرکت و اثبات ایرانی بودن است.

مردم کرمانشاه با وجود برخی مشکلات و کمبودها، بازهم نشان داده اند که عاشقان بی چون چرای این خاک و بومند.

فردا خیابانهای این شهر زیبا و همیشه سرافراز مملو خواهد بود از دوستداران امام و ولایت، این خیابانها فردا پذیرای آنانی است که آزاد بودن را افتخاری بس گران برای خود و ایرانشان می دادند.

در کنار مردم همیشه در صحنه استان کرمانشاه، نقش بارز روحانیت را نباید هرگز فراموش کرد.

روحانی و طلبه در دیار کرمانشاه از روزگاران دور، جایگاه رفیع و قابل احترام داشته اند و مردمان این خاک برای رفع و رجوع امور خود، روحانیت را منبع ای مطمئن و خاص دانسته اند.

فردا، یعنی 22 بهمن ماه 90 بار دیگر پیر و جوان، زن و مرد، روحانی و دانشجو در کنار هم و همگام با هم یکصدا فریاد خواهند زد؛" مرگ بر آمریکا".

حجت الاسلام اسماعیل قبادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه که حضورش در صف اول راهپیمایی 22 بهمن هر سال در کرمانشاه، برای هر فردی، امری طبیعی است، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت راهپیمایی امسال مردم در 22 بهمن ماه می گوید: دشمنان می خواهند با تبلیغات سوء و هدفدار از حضور مردم در این روز سرنوشت ساز جلوگیری کنند و به نظر بنده هر کسی و هر شخصی که احساس ایرانی بودن دارد باید در این روز، حضوری فعال و مشارکت به یاد ماندنی داشته باشد.

وی می افزاید: مردم استان کرمانشاه، مردمی ولایتمدار و مومن هستند و همیشه تاریخ مرزدارانی باوفا و بی توقع بوده اند.

براساس این گزارش، فردا مردم کرمانشاه از اولین ساعات صبح 22 بهمن به خیابانها خواهند آمد و بار دیگر مشروعیت این نظام مردمی را به همگان نشان خواهند داد.

گزارش:رضا مهرآیین