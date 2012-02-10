مردم با شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دشمنان را مایوس می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان با گرامیداشت میلاد نبی مکرم اسلام (ص) و دهه مبارک فجر، اظهار داشت: در دهه فجر امسال شاهد ارتقای موقعیت سیاسی ایران در عرصه جهانی هستیم به گونه ای که امروزه نقش جمهوری اسلامی در معادلات سیاسی خاورمیانه تعیین کننده است.

وی گفت: ارتقای سطح علمی و فناوری هسته ای کشور، ساخت ابر رایانه ها، ماهواره ها، موشک های دور پیما و داروهای جدید بیولوژیکی توسط دانشمندان ایرانی از مهمترین دستاورهای انقلاب اسلامی است.

وی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون جمهوری اسلامی ایران در زمینه محرومیت زدایی، عمران و آبادنی تمام نقاط کشور بویژه مناطق محروم و دورافتاده پیشرفت های چشمگیری داشته است.

امام جمعه زاهدان بیان داشت: تا سال 57 فقط حدود 29 درصد مردم سیستان و بلوچستان باسواد بودند اما اکنون بیش از 75 درصد مردم این استان از نعمت سواد برخوردار هستند.

وی گفت: همچنین امروز 878 پزشک و 18 بیمارستان در حال خدمات رسانی به مردم این استان هستند.

وی به سه دوره سفر ریاست جمهوری به سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: دور نخست سفرهای استانی هیئت دولت به استان 176 مصوبه در پی داشت که 168 مصوبه آن به صورت 100 درصد اجرایی شده و هشت مصوبه دیگر با 95 درصد پیشرفت فیزیکی به زودی به بهره برداری می رسد.

آیت الله سلیمانی اظهار داشت: دور دوم سفرهای رئیس جهمور به سیستان و بلوچستان نیز 250 مصوبه در بر داشت که 150 مصوبه آن به صورت کامل اجرایی شده است، 69 مصوبه در حال انجام و 31 مصوبه در حال پیگیری است.

وی گفت: همچنین دور سوم سفرهای هیئت دولت به استان 264 مصوبه در پی داشت که تاکنون 53 مصوبه آن با 20 درصد پیشرفت اجرایی در حال ساخت است.

وی افزود: 68 مورد از مصوبات این دوره از سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت نیز مربوط به بخش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.