شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی در ایران کاملا اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد یوسفی در بین دو فریضه نماز جمعه مهر شهر که در مصلای تازه تاسیس مهر شهر کرج برگزار شد، اظهار داشت: شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی در ایران کاملا اجرایی شده است.



وی در خصوص شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی که از ابتدا انتخاب و سرلوحه ایران قرار گرفت، اضافه کرد: قبل از انقلاب اسلامی ایران در صنایع نظامی وابسته به آمریکا وابسته بود و آمریکا تعیین می کرد که ایران چه اسحله ای داشته باشد.



وی ادامه داد: امروزه استقلال سیاسی پیدا کرده ایم، در گذشته ایران حق نداشت بدون اجازه آمریکا با ژاپن و یا کشور دیگرارتباط داشته باشد.



رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جماعات استان البرز افزود: در بخش اقتصادی وابستگیهای شدیدی به غرب داشتیم که نفت ما را به غارت می بردند و رایگان از آن استفاده می کردند.



وی اظهار داشت: خوشبختانه امروزه از نظر فرهنگی استقلال پیدا کرده ایم به دلیل اینکه قبل از انقلاب باید از مدهای که آمریکا تحمیل می کرد استفاده می کردیم.



یوسفی در خصوص پیشرفتهای ایران اضافه کرد: در بخش صنایع نظامی و بخش های اقتصادی، انرژی هسته ای و پزشکی پیشرفت های خوبی را تا کنون داشته ایم.



رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جماعات استان البرز افزود: جمهوری اسلامی یعنی اینکه مردم جمع شده اند و بیش از 98 درصد به این نظام رای داده اند.



وی ادامه داد: قبل از انقلاب جمهوری وجود نداشت و مسئولان نیز از قبل از سوی برخی از افراد تعیین می شد و مردم به نوعی سر کار بودند.



یوسفی با بیان این سئوال مبنی بر اینکه علل دشمنی این استکبار در این 33 سال با ایران چیست، اضافه کرد: یکی علت آن این است که مستکبران منافع خود را در خطر دیدند و منافع آنها در ایران قطع شد شروع به دشمنی کردند و دوم اینکه دشمنان از صدور انقلاب و بیداری اسلامی ترس داشته اند.



وی ادامه داد: انقلاب ما تاثیرات خود را گذاشته ولی آمریکا در دنیا میلیارد میلیارد دلار هزینه کرده اند ولی هیچ فردی درود بر آمریکا نمی گوید.



رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جماعات استان البرز با اشاره به افتتاح فاز اول مصلای مسجد الائمه و مصلای مهر شهر گفت: فازهای بعدی مصلی درآینده افتتاح خواهد شد.