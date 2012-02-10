ملت ایران دشمنان انقلاب را در سیل خروشان حضور خود غرق می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خدیری در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرجدید پرند با تبریک دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطر امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی، شهدا و خانواده شهدا، اظهار امیدواری کرد که انقلاب اسلامی به دست رهبری به انقلاب حضرت مهدی (عج) متصل شود.

وی با بیان اینکه همه ما قدردان این نظام و انقلاب هستیم، پیروزی انقلاب را به رهبر معظم انقلاب و مردم تبریک گفت و بیان کرد: فردا بار دیگر برای تجدید بیعت و بستن عهد و پیمان مجدد با اسلام، انقلاب ، امام راحل، رهبری و شهدا در صحنه حضور خواهیم یافت.

خطیب نماز جمعه پرند افزود: مردم ولایتمدار یک بار دیگر در برابر چشم دشمنان همچون سیلی خروشان بیرون خواهند آمد و در دل این سیل، آمریکا، اسراییل ، ایادی استکبار و دشمنان نظام و انقلاب را غرق خواهند کرد.

امام جمعه پرند با اشاره به بیداری اسلامی کنونی در منطقه و تاثیر انقلاب ایران در آن به بخشی از پیام امام راحل در سال 1360 به حجاج گفت: امام خمینی(ره) در این پیام اتفاقاتی که در انقلابهای کنونی افتاده را پیش بینی کرده بودند.

خدیری ادامه داد: امام در این پیام آورده اند هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه ستمگران، به پاخیزید و دست اتحاد به هم دهید و از اسلام و مقدرات خود دفاع کنید و از هیاهوی قدرتمندان نهراسید که این قرن به خواست خداوند قادر، قرن غلبه مسلمانان بر مستکبران و حق بر باطل است.

وی ادامه پیام امام راحل را این گونه بیان کرد که ایشان ادامه می دهند، جهان باید بداند که ایران راه خود را پیدا کرده و تا قطع منافع آمریکای جهانخوار، این دشمن کینه توز مستضعفان جهان با آن مبارزه آشتی ناپذیر دارد.

خطیب نماز جمعه پرند اظهار داشت: این پیام مردم را به بیداری فراخواند و به انقلاب دعوت کرد و این انقلاب هایی که در مصر، تونس، لیبی و .. اتفاق افتاد به برکت انقلاب مردم ایران بوده و به خواست خداوند در بحرین و عربستان ادامه این انقلاب را خواهید دید.

خدیری با اشاره به سخنان اخیر معاون نتانیاهو که از انقلاب های منطقه احساس ترس کرده و شعارهای آنها را ناشی از انقلاب مردم و جوانان ایران دانسته بود، سخنان و موضع اخیر رهبری که به هر کشوری که علیه اسراییل باشد کمک می کنیم را یادآور شد.

وی خطاب به مقامات اسرائیلی ادامه داد: شما موضع آشکار ما را دیدید چه غلطی می خواستید بکنید که نکردید، روزها گذشت اما خودتان می دانید که اگر خدای ناکرده زبان درازی می کردید جمله امام راحل محقق می شد و آن کشوری که باید اسراییل را از صحنه روزگار محو کند، ایران اسلامی است.

امام جمعه پرند در خطبه اول نماز جمعه این هفته پرند با تبریک ولادت با سعادت حضرت محمد بن عبدالله (ص)و امام جعفر صادق (ع) پیرامون ولادت ختمی مرتبت و حوادث به وجود آمده و خصوصیات آن حضرت نکاتی را ایراد کرد.

خدیری با اشاره به اتفاقات بزرگی از قبیل فروریختن کنگره های ایوان کسری و خشک شدن دریاچه ساوه و ... گفت: بزرگترین حادثه ای که در این زمان رخ داد نعره شیطان بود.

وی ادامه داد: همزمان با ولادت محمد بن عبدالله(ص) شیطان به علت عجز و ناتوانی در برابر آن حضرت که برای به سعادت و کمال رساندن بشر متولد شده بود، زد چنانکه همین نعره را در شب ولادت حضرت سید الشهدا زد زیرا آن حضرت با فدا کردن خود و تمام آنچه داشت، دین اسلام را زنده نگه داشت و از اسلام نگهداری کرد.

خطیب نماز جمعه پرند درخصوص این سوال که چرا آن حضرت در سنین جوانی شغل چوپانی را انتخاب کرد، سه دلیل عنوان و بیان کرد: اول اینکه تربیت سخت و دشوار حیوانات و مراقبت از آنها و تحمل سختی این کار بود تا بتواند در برابر آزار و اذیت دشمنان خود در زمان پیامبری مقاومت کند و اخلاق و نرمش نشان دهد.

امام جمعه پرند در تشریح دلایل دیگر افزود: برای آزادمردی مانند پیامبر که چشم دیدن انحراف ها و زورگویی ها و مشکلات جامعه آن زمان را نداشت، بهترین راه این بود که روزها صحرا را انتخاب کرده و چوپانی کند تا چشمانش به این تجاوزات و زورگویی ها نیفتد.

خدیری در بیان دلیل سوم گفت: چوپانی فرصتی برای پیامبر(ص) بود تا با نظاره در آسمان ها و زمین و شگفتی های آفرینش و همچنین در آیات و نشانه های خداوند تدبر و تفکر کند.

وی با اشاره به سلمان فارسی از یاران پیامبر(ص) و اینکه رحمت ، رافت و مهربانی آن حضرت شامل حال ایرانی ها هم شده گفت: مهربانی پیامبر اسلام جدای از حیوانات شامل حال دشمنان قدار او هم شده است و امیدواریم که با گوش دادن به حرف و فرمان او در روز قیامت رفاقت و همنشینی با شهدا و اصحاب پیامبر داشته باشیم.