نمايشگاه "كتاب دين" فردا افتتاح مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين نمايشگاه 12 بهمن ماه با مشاركت 100 ناشر كتابهاي ديني در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان افتتاح خواهد شد .

اين نمايشگاه كه از سوي معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي برگزار مي شود از دو بخش كودكان و نوجوانان و بزرگسالان تشكيل و در بخش كودكان برنامه هاي سرگرم كننده اي براي اين قشر پيش بيني شده است.

در بخش بزرگسالان نمايشگاه كتاب دين ، 110 ناشر و در بخش كودكان نيز 30 ناشر آثار خود را در بيش از 110 غرفه عرضه كرده اند .

در پايان اين نمايشگاه ده روزه كه تا 22 بهمن ادامه خواهد داشت ، ضمن ارائه كتاب با تخفيف ويژه به خريداران ، فعالان چاپ و نشر كتابهاي ديني و مؤلفان برگزيده معرفي و از آنها تجليل خواهد شد.

نمايشگاه كتاب دين ، فردا 12 بهمن ماه ، ساعت 9 صبح در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان افتتاح مي شود .