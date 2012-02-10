مورد دوست داشتنی آقا و خانم میم

این فیلم در مورد میزان شعور اجتماعی و توان تطبیق پذیری با شرایط تازه یا به بیان بهتر بررسی آسیب های ترک عادت بدون پشتوانه فکری و ذهنی لازم است. این فیلم نمایشگر بزنگاهی مهم در زندگی آقا و خان میم است برای سنجش میزان پایبندیشان به شعارهای اخلاقی و احساسی که هر روز فریاد می زنند.

"زندگی خصوصی آقا و خانم میم" در مورد تغییر فضای زندگی و میزان توان آقا و خان میم برای پذیرش و همگونی با این فضااست.این فیلم در مورد درگیری های ذهنی اجتماع به شدت متشتت و متناقض نمای ایرانی در مواجهه با رفتارها و تفکراتی است که در بستر این جامعه معانی تاویل پذیر و بعضا متناقضی دارد؛ برداشت هایی متفاوت با فاصله کهکشانی."زندگی ...آقا و خانم میم" در مورد تعریف مسئله اخلاقی و نقش ذهنیات از پیش تعریف شده در تبیین مسائل اخلاقی است.این فیلم در مورد نقش موقعیت فضا و ذهنیات افراد دررسیدن به برداشت درست و غلط از برون داد رفتارهای اجتماع اطراف است.

این فیلم در مورد تلاش های پر از سرگیجه زن و شوهری است که باید با شرایط تازه ای زندگی شان کنار بیایند و افسار آن را به دست بگیرند ولی در عوض این شرایط است که آنها را با خودش تطبیق می دهد و البته هزینه گزافی را به این دو تحمیل می کند.آقا و خانم میم با سبقه فکری غیر منطبق با شرایط تازه ای که پیش رو دارند به دنیایی پرتاب می شوند که جنس تعاملات حاکم بر آن چه در ظاهرو چه در بطن فاصله واضحی با آنچه پیشتر به عادت رعایت می کرده اند داشته است. این موقعیت به مثابه مجالی برای سنجش عیار درک متقابل این دو نسبت به دیگری است.

نتیجه اما گویای چینشی تازه در نحوه روابط این دو با یکدیگر است در شرایط تازه اقا و خان میم لزوما زوج به معنای ابتدای فیلم نیستند.در شرایط تازه تمام حساسیت های خانم میم که آقای میم از وجودشان می نالیده گریبان خودش را می گیرد و با شدت بیشتری از او نسبت به خانم میم بروز پیدا می کند.تفاوت اما اینجاست که آقای میم توان ذهنی کنار آمدن و درست نگاه کردن به شرایط و موقعیت تازه را ندارد و درست به عکس برداشتی که خودش فکر می کرده این خودش است که از پس اداره شرایط تازه بر نمی آید و درک اجتماعی کنار آمدن با این موقعیت را نمی یابد.آقای میم با دستان خودش شرایطی را ایجاد کرده که حالا از پس اداره اش بر نمی آید.

گویی تنها حاصلی که رخدادهای داستان فیلم نصیب آقا و خانم میم می کند عیان شدن عیار واقعی درک و شناخت آنها از یکدیگرومشخص شدن اندازه ظرف آنها برای قد کشیدن است.سرنوشت آقا و خان میم تداعی کننده این اصل است که "همیشه یک جای کار می لنگد" آقا و خانم میم تمام تلاششان برای بدست اوردن آرزوهای شان می کنند غافل از اینکه راه رفتن خودشان را هم فراموش خواهند کرد.گویی اقا و خانم میم می بایست با پرداخت جداییشان از هم موقعیت تازه شان را بدست آمده ببینند. "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" فیلمی استاندارد با کمترین زواید و داستانک های بی ربط و سردرگم کننده است که بی هیچ دلیل موجهی در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره سی ام قرار نگرفته است.

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محمدرضا مقدسیان