"فرزند چهارم" موسائیان متولد می شود/ آغاز فیلمبرداری تا سه هفته دیگر

وحید موسائیان در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره فیلم فجر استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر از ساخت یک فیلم جدید خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر مشغول کارهای پیش تولید و انتخاب بازیگر فیلم"فرزند چهارم" هستیم.

وی با بیان اینکه موضوع این فیلم مربوط به قحطی زدگان است و در کشورهای کنیا، سومالی و اوگاندا فیلمبرداری آن صورت می گیرد، یادآور شد: نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی این فیلم را خودم انجام می دهم.

این فیلمساز افزود: کار فیلمبرداری این اثر تا دو یا سه هفته آینده شروع می شود.

موسائیان متولد سال 1348 در خرم‌آباد و دانش‌آموخته‌ رشته‌ تئاتر از دانشگاه آزاد است. وی از سال 65 به فیلمسازی روی ‌آورد و تا کنون 12 فیلم کوتاه و مستند، 4 مجموعه‌ مستند و 6 فیلم سینمایی را کارگردانی کرده است.

کسب بیش از 10 جایزه از جشنواره‌های مختلف سینمای جوان، دیپلم افتخار جشنواره‌های گراتس اتریش و پیامی به بشریت سن پترزبورگ و جایزه‌ ویژه‌ هیئت داوران جشنواره‌ تورنتو ایتالیا برای فیلم تنها با زمین، سیمرغ بلورین جشنواره‌ فجر، لوح سیمین بهترین پژوهش جایزه‌ بزرگ شهید آوینی، تندیس بهترین فیلم مستند جشن خانه‌ سینما و دیپلم افتخار بخش ملی جشنواره‌ مستند سینما حقیقت برای فیلم سرزمین گمشده از جمله افتخارات این کارگردان لرستانی است.