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۲۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

با حضور مسئولان/

یادواره شهدای صباشهر شهریار برگزار شد

یادواره شهدای صباشهر شهریار برگزار شد

شهریار - خبرگزاری مهر: یادواره شهدای صباشهر شهرستان شهریار با حضور مسئولان شهری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته یادواره شهدای صباشهر شهرستان شهریار با حضور مسئولان و خانواده های شهدا و جانبازان در مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) ویره برگزار شد.

برگزاری این یادواره با استقبال بی نظیر شهروندان به خصوص خانواده های شهدا روبرو شد.

فرماندار شهرستان شهریار در برگزاری این یادواره اظهار داشت: شهدا و جانبازان سرمایه های گرانقدر این سرزمین هستند و به برکت خون شهدا ایران اسلامی در حال حاضر از جایگاه خوبی برخوردار است.

سید عباس جوهری ادامه داد: در این زمینه باید جایگاه و شان خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان حفظ شود و این مهم مورد توجه ویژه مسئولان و مدیران قرار گیرد.

وی با اشاره به بازدیدهای هفتگی از خانواده های شهدا در این شهرستان افزود: مسئولان و مدیران شهرستان پنج شنبه هر هفته به دیدار خانواده های می روند و به مشکلات آنها رسیدگی می کنند.

این مسئول یادآور شد: رسیدگی به مشکلات خانواده های شهدا نیز از ضروریات است که باید به نحو احسن انجام شود چون شهدا دین بزرگی بر گردن ما دارند.

کد مطلب 1530779

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