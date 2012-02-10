آبادانی ثمره انقلاب ایران/ کشور در اوج اقتدار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهارداشت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان داخلی و خارجی از راههای مختلف در صدد تحت فشار قرار دادن مردم و مسئولان بودند اما با وجود همه سختی ها زمانی که منصفانه به گذشته نگاه می کنیم عملا چیزی جز موفقیت و سربلندی نمی بینیم.

وی با اشاره به سختیهایی همچون جنگ و تحریمها و ترورهایی که انجام می شد، گفت: در نهایت مردم همه این سختیها را با موفقیت پشت سرگذاشتند و از همه این مشکلات فرصتی برای برداشتن یک گام دیگر به جلو ساختند.

آیت الله جعفری گفت: هم اکنون نیز دشمن بار دیگر با استفاده از تحریم به مردم فشار آورده اما آنان فراموش کرده اند مردم ایران با تحریمهای دشمنان بیگانه نیستند و طعم دشمنیهای استکبار را در گذشته نیز چشیده اند و در نهایت این دشمنان بودند که شکست خوردند و در مقابل مردم بودند که با تلاش خود موفق شدند.

امام جمعه کرمان به سربلندی و حضور همیشگی مردم در انقلاب اشاره کرد و گفت: هیچگاه نمی توان زمانی از انقلاب را دید که مردم با ولایتمداری در صحنه حضور نداشتند بلکه همیشه مردم گوش به فرمان ولایت بودند و امروز نیز سرلوحه کار مردم فرمایشات مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته تهران گفت: این سخنان در واقع به خوبی تمام نقشه های دشمنان خنثی کرد و به سادگی تمام نقشه هایی که دشمنان طی ماههای گذشته کشیده بودند نقش بر آب کرد که نشان از رهبری هوشمندانه نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد.