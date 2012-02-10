۲۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

آیت الله جعفری:

آبادانی ثمره انقلاب ایران/ کشور در اوج اقتدار است

کرمان - خبرگزاری مهر: امام جمعه کرمان با اشاره به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: با مرور سالهای گذشته در کشور چیزی جز پیشرفت توسعه و آبادانی نمی توان دید که این موفقیتهای با حضور مردم به ثمر نشسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهارداشت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان داخلی و خارجی از راههای مختلف در صدد تحت فشار قرار دادن مردم و مسئولان بودند اما با وجود همه سختی ها زمانی که منصفانه به گذشته نگاه می کنیم عملا چیزی جز موفقیت و  سربلندی نمی بینیم.

وی با اشاره به سختیهایی همچون جنگ و تحریمها و ترورهایی که انجام می شد، گفت: در نهایت مردم همه این سختیها را با موفقیت پشت سرگذاشتند و از همه این مشکلات فرصتی برای برداشتن یک گام دیگر به جلو ساختند.

آیت الله جعفری گفت: هم اکنون نیز دشمن بار دیگر با استفاده از تحریم به مردم فشار آورده اما آنان فراموش کرده اند مردم ایران با تحریمهای دشمنان بیگانه نیستند و طعم دشمنیهای استکبار را در گذشته نیز چشیده اند و در نهایت این دشمنان بودند که شکست خوردند و در مقابل مردم بودند که با تلاش خود موفق شدند.

امام جمعه کرمان به سربلندی و حضور همیشگی مردم در انقلاب اشاره کرد و گفت: هیچگاه نمی توان زمانی از انقلاب را دید که مردم با ولایتمداری در صحنه حضور نداشتند بلکه همیشه مردم گوش به فرمان ولایت بودند و امروز نیز سرلوحه کار مردم فرمایشات مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته تهران گفت: این سخنان در واقع به خوبی تمام نقشه های دشمنان خنثی کرد و به سادگی تمام نقشه هایی که دشمنان طی ماههای گذشته کشیده بودند نقش بر آب کرد که نشان از رهبری هوشمندانه نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد.
