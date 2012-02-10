به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کادر فنی دو تیم تیم فوتبال استقلال تهران و ذوبآهن اصفهان اسامی بازیکنان این دو تیم برای دیدار عصر امروز جمعه در مرحله پلیآف لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد.
بر این اساس سیدمهدی رحمتی، حنیف عمرانزاده، پژمان منتظری، علی حمودی، خسرو حیدری، فریدون زندی، کیانوش رحمتی، جیلوید ساموئل، مهدی امیر آبادی، آرش برهانی و بوران یرکوویچ در ترکیب استقلال در این مسابقه قرار دارند.
محمدباقر صادقی، حسین ماهینی، علی احمدی، فرشید طالبی، محمد صلصالی، سینا عشوری، داود حقی، فیلیپ دسوزا، اسماعیل فرهادی، ایگور کاسترو و محمد قاضی هم نفرات اصلی تیم ذوبآهن اصفهان را تشکیل میدهند.
هادی زرین ساعد، حمید عزیززاده، محسن یوسفی، میثم حسینی، الونگ الونگ، جواد شیرزاد و اسماعیل شریفات نفرات ذخیره تیم استقلال و شهاب کردان، هوگو ماچادو، علیرضا حدادیفر، پیام صادقیان، علی گودرزی، امیر شفاعت و محمد احمدپوری بازیکنان نیمکت نشین تیم ذوبآهن هستند.
دیدار تیمهای استقلال و ذوب آهن اصفهان در چارچوب مرحله نخست پلیآف لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 17:15 امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
