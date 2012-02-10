به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کادر فنی دو تیم تیم فوتبال استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان اسامی بازیکنان این دو تیم برای دیدار عصر امروز جمعه در مرحله پلی‌‎آف لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد.

بر این اساس سیدمهدی رحمتی، حنیف عمران‌زاده، پژمان منتظری، علی حمودی، خسرو حیدری، فریدون زندی، کیانوش رحمتی، جی‌لوید ساموئل، مهدی امیر آبادی، آرش برهانی و بوران یرکوویچ در ترکیب استقلال در این مسابقه قرار دارند.

محمدباقر صادقی، حسین ماهینی، علی احمدی، فرشید طالبی، محمد صلصالی، سینا عشوری، داود حقی، فیلیپ دسوزا، اسماعیل فرهادی، ایگور کاسترو و محمد قاضی هم نفرات اصلی تیم ذوب‌آهن اصفهان را تشکیل می‌دهند.

هادی زرین ساعد، حمید عزیززاده، محسن یوسفی، میثم حسینی، الونگ الونگ، جواد شیرزاد و اسماعیل شریفات نفرات ذخیره تیم استقلال و شهاب کردان، هوگو ماچادو، علیرضا حدادی‌فر، پیام صادقیان، علی گودرزی، امیر شفاعت و محمد احمدپوری بازیکنان نیمکت نشین تیم ذوب‌آهن هستند.

دیدار تیم‌های استقلال و ذوب آهن اصفهان در چارچوب مرحله نخست پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 17:15 امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.