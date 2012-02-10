مردم در راهپیمایی 22 بهمن حضور حماسی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن جلالی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر هفشجان اظهار داشت: سعادت انسان دررعایت تقوا و پرهیز از گناهان و دوری از شبهات است.

وی بیان داشت: کدورت ها را دور بریزیم تا از رحمت الهی بیشتری برخوردار باشیم.

وی با اشاره به نزدیک شدن ایام انتخابات و فعالیت های سیاسی افزود: حضور حداکثری در انتخابات یکی از عواملی است که موجب استحکام پایه های نظام و مشتی بر دهان دشمنان اسلام است

حجت الاسلام سید حسن جلالی بیان داشت: مردم وظیفه انقلابی خود را نشان دهند و در 22 بهمن امسال حضور حماسی داشته باشند و باید با حضور حداکثری در راهپیمایی22 بهمن مشت محکمی بردهان دشمنان داخلی و خارجی انقلاب بزنیم.

امام جمعه هفشجان با اشاره به صحبتهای مراجع در رابطه با حضور انتخابات اشاره کرد: حضور در راهپیمایی 22 بهمن وظیفه شرعی هر ایرانی است.