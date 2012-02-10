شرکت در راهپیمایی 22 بهمن جزو عبادات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرری ادامه داد: حضور در راهپیمایی 22 بهمن، پاسخی دندان شکن به آمریکا و اتحادیه اروپاست و در این شرایط که اتحادیه اروپا می خواهد با مسائلی مانند تحریم نفتی آمریکا ما را از اصول خود بازدارد، شرکت در این راهپیمایی پاسخی به آنها و همچنین ضدانقلاب و فتنه گران داخلی خواهد بود.

وی افزود: حضور مردم هم در تصمیمات داخلی و هم خارجی سرنوشت ساز خواهد بود و با این حضور، بیعتی مجدد با امام راحل، مقام معظم رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی خواهند بست.

امام جمعه شهرری با بیان این که راهپیمایی 22 بهمن امسال نیز مانند سال گذشته و برای دومین بار به طور مستقل در شهرستان ری برگزار می شود، افزود: برپایی راهپیمایی در این شهرستان هم هویت این مردم را نشان خواهد داد و هم کسانی که به عللی نمی توانند به تهران بروند، می توانند در این راهپیمایی شرکت کنند.

وی با انتقاد از کسانی که ادعا می کنند کشور ما در شرایط بحرانی قرار دارد، افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری شرایط کشور ما شرایط حساسی است و مسئولان و مردم این حساسیت را درک می کنند و با کارهای به موقع از جمله شرکت باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند این امتحانات الهی را نیز با موفقیت می گذرانند.

سخنان 70 دقیقه ای مقام معظم رهبری تمام طراحیهای دشمن را از بین برد

امام جمعه شهرری با بیان این که سخنان 70 دقیقه ای مقام معظم رهبری تمام طراحیهای دشمن را از بین برد، ادامه داد: بعد از این سخنرانی، هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی رسما اعلام کردند که قصد حمله به ایران را ندارند؛ یکی از سران سابق آمریکا بعد از این سخنرانی اذعان کرد که ما ماهها زحمت می کشیم و یک طرح را علیه ایران ایجاد می کنیم، اما رهبری در ایران با یک سخنرانی همه آنها را از بین می برد.

وی تصریح کرد: در سخنان مقام معظم رهبری مانند همیشه صلابت و ایستادگی معظم له را در برابر استکبار و بویژه آمریکا احساس کردیم و ایشان در مراحل و جریاناتی که گزینه مذاکره با آمریکا پیش می آمد، به تنهایی می ایستادند و تأکید می کردند که ما با آمریکا هرگز بر سر میز مذاکره نخواهیم نشست.