حزب پوتین پس از انتخابات ریاست جمهوری منحل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور حزب حاکم را منحل می کند.

دو منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود با اعلام این مطلب از فعالیت حزب دیگری به ریاست پوتین پس از این تاریخ خبر دادند. بر این اساس حزب جدید با نام، لوگو و رهبر جدید جایگزین حزب روسیه متحد می شود که از سال 2001 به رهبری پوتین فعالیت می کند. حزب حاکم روسیه در آخرین انتخابات پارلمانی این کشور که مخالفتهای زیادی را نیز بدنبال داشت اکثریت پارلمان را از دست داد.

این شکست موجب انتقاد تند پوتین از عملکرد این حزب در سخنرانی روز هفتم فوریه وی در جمع هواداران حزب شد. به گفته پوتین از دست رفتن 77 کرسی پارلمان در این انتخابات نشانگر مشکلات عمیق در ساختار حزب است. این در حالی است که "ناتالیا ویرتوزوا" سخنگوی روسیه متحد از این خبر ابراز بی اطلاعی کرده است.

گفتنی است مخالفان پوتین وی را متهم می کنند که در اندیشه ریاست مادام العمری بر روسیه است اما وی با رد ادعاهای مخالفانش، آنان را به بی توجهی به فراخوان دولت برای مذاکره در مورد خواسته هایشان متهم کرده است.