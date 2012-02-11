محسن پرویز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت برگزاری راهپیمایی 22 بهمن، گفت: هر ساله شاهد هجمهای فرهنگی و رسانهای از سوی دشمنان مردم و انقلاب و کشورهای متخاصم علیه این راهپیمایی به وجود میآید که همین نشاندهنده اهمیت این رویداد است.
سخنگوی انجمن قلم ایران افزود: آنها در ابتدا تلاش میکنند مردم را از حضور در راهپیمایی بازدارند و بعد هم میکوشند حضور گسترده مردم را کمرنگ جلوه دهند و نتیجهگیری کنند که انقلاب ما تضعیف شده است، غافل از اینکه راهپیمایی 22 بهمن هر ساله به آیین زیبای تجدید بیعت با آرمانهای امام (ره) و انقلاب اسلامی تبدیل میشود.
معاون سابق امور فرهنگی وزارت ارشاد اضافه کرد: دیدیم حتی بعد از جریانهای سال 88، راهپیمایی 22 بهمن در همان سال با شکوه زایدالوصف و حضور گسترده مردم، تضعیف روحیه دشمنان انقلاب را در پی داشت.
محسن پرویز شرکت در راهپیمایی 22 بهمن امسال را مهمتر از دورههای گذشته و پاسخی به فراخوان مقام معظم رهبری و تجدید بیعت با آرمانهای امام خمینی (ره) توصیف کرد و گفت: هر ایرانی که به این مرز و بوم علاقه داشته باشد، بر این مسئله وقوف دارد که هر قدر راهپیمایی امسال 22 بهمن باشکوهتر از دورههای قبل برگزار شود، چالشهای بعدی نظام کمتر خواهد شد.
این نویسنده همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: انتخابات همیشه در نظام اسلامی، عرصهای سالم برای رقابت سیاسی بوده است چرا که بر اساس آموزههای انقلاب اسلامی، نامزدی در انتخابات به معنای آماده شدن برای مسئولیتی خطیر است نه رسیدن به پست و مقامی ویژه.
وی گفت: من مطمئنم در این دوره هم شاهد نمایشی از دمکراسی از نوع مردمسالاری دینی خواهیم بود و با این حال اختلاب سلایق امری پذیرفته شده و طبیعی است. بدیهی است دشمنان میخواهند از این فرصت هم سوء استفادههایی بکنند و میبینیم که از همین حالا به اختلافات دامن میزنند.
پرویز تاکید کرد: ما دو راه بیشتر پیش رو نداریم؛ یا اینکه این نوع دمکراسی را تعطیل کنیم و به آرای عمومی برای انتخاب متصدیان امور رجوع نکنیم که البته این مسئله با اساس نظام سازگاری ندارد. راه دوم این است که کسانی که وارد عرصه انتخابات میشوند، به این مسئله مهم توجه داشته باشند که این عرصه فقط عرصه خدمتگزاری است و نباید اختلاف سلایق به دعوا بکشد.
سخنگوی انجمن قلم ایران افزود: اگر با این نگاه به استقبال انتخابات برویم، کاندیداها و هوادارانشان تلاش نمیکنند تا از هر طریق به قدرت برسند بلکه خود زمینه را برای انتخاب اصلح فراهم میکنند.
وی با رجوع به مسئله حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: خوشبختانه خدا این توفیق را به من داده تا بتوانم هر سال در این راهپیمایی حضور داشته باشم و وقتی جوانان و کسانی را در این عرصه میبینم که به هیچ وجه سنشان قد نمیدهد انقلاب را تجربه کرده باشند، امید به تضمین و بیمه انقلاب بیش از پیش در دل مسئولان زنده میشود.
پرویز در پایان تاکید کرد: آنها (جوانان) جایی که پای اساس انقلاب و نظام در میان است، حاضر به کوچکترین مسامحهای نخواهند شد و حضور در راهپیماییهایی اینگونه، حداقل کاری است که انجام میدهند و اگر صحنههای خطیرتری به وجود بیاید، باز هم همانند دوران انقلاب و دفاع مقدس جانشان را بر کف دست خواهند گذاشت و در عرصه نبرد حاضر میشوند.
نظر شما