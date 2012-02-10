دو میلیارد تومان برای توسعه فضای سبز منطقه 12 کرج اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رضوانی ظهر جمعه در مراسم افتتاحیه پارک کشاورز آق تپه کرج اظهار داشت: دو میلیارد تومان برای توسعه فضای سبز منطقه 12 کرج اختصاص داده می شود.



وی گفت: با توجه به اینکه این منطقه نیازمند فضای سبز و پارک است در سال های آینده فضای سبز توسعه پیدا خواهد کرد.



شهرداری منطقه 12 کرج افزود: امروز برای منطقه 12 و چهار کرج روز خوبی بود به دلیل اینکه چندین طرح و پروژه شهرداری در این منطقه بود.



رضوانی ادامه داد: پارک کشاورز، ساختمان اداری شهرداری منطقه 12 و مصلای مهر شهر از جمله طرح هایی بودند که حضور مسئولان استان مورد بهره برداری قرار گرفت.

