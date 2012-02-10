هرچه جلوتر می روم راه حذف خودم در فیلم ها را یاد می گیرم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پرسش و پاسخ فیلم "بی خود و بی جهت" با حضور عبدالرضا کاهانی نویسنده، کارگردان و تهیه کننده، کارن همایونفر آهنگساز، مهران احمدی مدیر تولید، پانته آ بهرام، نگار جواهریان، رضا عطاران و احمد مهران فر بازیگران و مهرزاد دانش منتقد سینما برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمود گبرلو مجری گفت: در نشست های روز گذشته رفتارها و گفتارهایی باعث ناراحتی جمع حاضر شد. توصیه می کنم فیلمسازان و هم خبرنگاران در فضای دوستانه گفتگو کنند و تحمل خود را بیشتر و با رعایت احترام به نقد یکدیگر بپردازند.



در ادامه مهرزاد دانش منتقد سینما افزود: به نظر من کاهانی با این فیلم نشان داد که اکنون فیلمسازی با یک ثبت ویژه و منحصر به فرد است. روندی که وی از فیلم "هیچ" شروع کرده با "اسب حیوان نجیبی است" به اعتلای بیشتر و با فیلم "بی خود و بی جهت" به یک غنای فراوان دست پیدا کرده است.



دانش ادامه داد: ما می توانیم امروز از ویژگی های سینمایی او صحبت کنیم. او در این فیلم از فضای جمع و جور و مختصات مبتذل زندگی فیلمی را به تصویر کشیده است و هنر کاهانی این است که از این گفتگو، سکوت و مکث های پیش پا افتاده درام می سازد.



وی در ادامه بیان کرد: ما در این دوره از جشنواره فیلم هایی را دیدیم که از ادعای زیادی برخوردار بودند اما از عهده داستان گویی برنیامده اند و در ریتم مشکل دارند. اما در فیلم " بی خود و بی جهت" با داستانی مواجه می شویم که درباره چند تا آدم است که درگیر اسباب کشی هستند و از مشکلات ریز آنها درام خلق می‌شود. از ارتباط بین این شخصیت ها ریتم به خوبی بیان می‌شود. امتیاز کاهانی این است که از هیچ، فضای گسترده ای خلق می کند.



کاهانی در واکنش به این صحبت ها گفت: خوشحالم از اینکه ایشان فیلم را به خوبی دیده اند و شاید بهتر از آن چیزی که بی خود و بی جهت هست امروز درباره آن صحبت کردند.



وی درباره فرم فیلم عنوان کرد: فکر می کنم فرم هر چقدر در فیلم کمتر دیده شود بهتر است. اگر بخواهم دوباره "هیچ" را بسازم به فرم آن انتقاد دارم و این بار اجازه نمی دهم که دوربین زیاد خود را نشان دهد.



وی ادامه داد: من تلاش می کنم در فیلم های اخیرم خودم را بیشتر حذف کنم تا به فرم زندگی نزدیک شوم. هر چقدر جلو می روم راههای حذف کردن خودم را یاد می گیرم تا کنار بروم و زندگی در فیلم دیده شود. همه خود را در فیلم های من حذف می کنند تا زندگی خود را نشان دهد.



کاهانی ادامه داد: همه ما چون در فیلم های قبلی سابقه داشتیم از یکدیگر و دیالوگ ها مراقبت می کردیم به نوعی مهران فر مامور مهار دیالوگ ها بود چاره ای نداریم باید مراقبت کنیم. من قرار بود فیلم های دیگری امسال بسازم.این فیلم همچنان مشکل دارد تاکنون نیز حرفی درباره آن نزده ام.



وی تاکید کرد: اگر درایت محمد خزاعی (که با او تفاوت های فکری زیادی دارم)، نبود امروز فیلم در این سالن دیده نمی شد. ایشان به مدیرانی که درایت کمتری دارند یاد داد که می شود با یکدیگر کنار آمد من سه سال است که شما را ندیده ام خوشحالم که امروز اینجا هستم دیگر برایم جایزه اهمیتی ندارد و به داخل یا خارج بودن مسابقه هم از مسابقه بودن نیز اهمیتی نمی دهم. مهم این است که فیلمم دیده شده است.



کارگردان افزود: برای رسیدن به زندگی نوشتن کافی نیست ما در همان خانه ای که در فیلیم دیدیم پیش تولید و مراحل ساخت را پشت سر گذراندیم همه با یکدیگر همکاری کردیم این ترکیبی که می بینید جزئیات را خلق کرده اند و من فقط آنها را مدیریت کرده ام نوشته برای من حکم جمع کردن آدم هاست.



نگار جواهریان درباره نقش "الهه" در این فیلم گفت ما روی نقش الهه خیلی کار کردیم به ادبیات صحبت کردن این شخصیت نیز خیلی فکر کردیم. هنوز وقتی فیلم را نگاه می کنم تحمل این شخصیت را ندارم و برایم سخت است و آن را دوست ندارم. وی در ادامه تاکید کرد: من امروز اینجا نشان خانه سینما را روی لباسم زده ام نه اینکه بخواهم حیات این خانه یادآوری کنم بلکه می خواهم بگویم این به من امید می دهد.



کاهانی با اشاره به کیفیت نمایش فیلم گفت: در این سینما درباره کیفیت پخش فیلم ها زیاد حرف می کنیم اما واقعیت این است که من "بی خود و بی جهت" را در یک سالن به خوبی ندیدم بیشتر از جهت صدا و تصویر مشکل داشتیم .



مهران فر ادامه داد:ما بیشتر سعی کردیم در شرایط فیلمنامه کاهانی زندگی و حرف های این فیلم را پیدا کنیم و آنها را از زبان شخصیت ها جاری کنیم. خود کاهانی ما را جلو می برد به نظر من کاهانی همه ما را در فیلم می دیدند و ما را کارگردانی و بازیگردانی می کردند.



کاهانی در پایان عنوان کرد: من معمولا نقدها را می خوانم و از مخاطبین یاد می گیرم. از گروهی که داشتم تشکر می کنم زیرا فوق العاده بودند و جا دارد از محمد خزاعی دبیر جشنواره نیز قدرددانی کنم.