رایان گیگز قراردادش را با منچستریونایتد تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گیگز 38 ساله بیست و دومین فصل حضور خود در الدترافورد را سپری می کند و به این ترتیب تا پایان فصل 13-2012 در این تیم باقی خواهد ماند. این بازیکن در مارس سال 1991 اولین بازی اش را با پیراهن منچستریونایتد انجام داد و تاکنون 898 بازی برای این تیم انجام داده است.

او در این مدت افتخارات بزرگی را با یونایتد کسب کرده که از مهمترین آنها می توان به دو عنوان لیگ قهرمانان اروپا و 12 عنوان قهرمانی در لیگ برتر انگلیس اشاره کرد.

سرالکس فرگوسن سرمربی یونایتد در مورد گیگز می گوید: رایان بازیکن فوق العاده ای است. او در این مدت خود را همه چیز وفق داده و همیشه سبک بازی خود را مطابق برنامه های تیم تغییر داده است. او هنوز انگیزه بسیار زیادی دارد و تشنه موفقیت است. در هر جلسه تمرینی و یا هر بازی او برای بقیه بازیکنان یک نمونه است. بازیکنان جوان این شانس را دارند که از تجربه بازیکنی استفاده کنند که در حال شکستن تمامی رکوردهاست.

گیگز نیز که از تمدید قراردادش بسیار خوشحال است گفت: وقتی اولین قراردادم با یونایتد را امضا می کردم به هیچ عنوان فکر نمی کردم بتوانم 22 سال در این تیم بازی کنم اما اکنون خوشحالم و امیدوارم بتوانم برای یونایتد موثر باشم.