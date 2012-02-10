شور علویان در وحدت نبوی/ حماسه مازنیها به عظمت دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم حماسه ساز 18 دی ساری و ششم بهمن آمل، دو شادوش سایر شهروندان مازندرانی، شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، را از55 نقطه این استان فریاد خواهند کرد.

دیارعلویان که در روزهای گذشته روزهای خوش انقلاب را ورق می زند، تاثیرحماسی خود را در شکل گیری انقلاب سهیم می دانند و اکنون به عنوان وارثان انقلاب خمینی کبیر با حضور پرشور و با صلابت به صحنه راهپیمایی 22 بهمن خواهند آمد.

سی و سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد و مردم این دیار، مازندران همیشه سرافراز، فردا یک صدا خواهند خواهند گفت: همه آمدیم.

شهروندان مازندرانی، در خصوص آمادگی خود برای شرکت در راهیپمایی می گویند و اینکه تا آخرین لحظه پای ارزشها و اهداف انقلاب خواهند ماند.

دانشجوی ساروی در خصوص اهمیت حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: راهپیمایی یوم الله 22 بهمن نماد آمادگی، حضور همیشگی و با صلابت مردم ایران در صحنه است.

عباد اسدی افزود: حضور حماسی مردم در این راهپیمایی تجدید بیعت با مقام معظم رهبری به عنوان عاملی بازدارنده در برابر توطئه های استکبار خواهد بود.

وی اضافه کرد: راهپیمایی پر شور مردم در22 بهمن امسال همانند سالهای گذشته دوستان انقلاب و مردم عزیز را امیدوارتر و دشمنان سلطه گر را مایوس و ناامید خواهد کرد.

شهروندی از آمل با اشاره به اینکه دشمن اکنون توان دیدن پیشرفت های مختلف کشور را ندارد و همواره در فکر توطئه علیه نظام ما است، تصریح کرد: حضور پرشکوه و با بصیرت مردم در راهپیمایی 22 بهمن در روز پیروزی انقلاب اسلامی بهترین و کوبنده ترین پاسخ به همه تهدیدهای استکبار خواهد بود.

محمد کاملی افزود: این انقلاب اسلامی ایران بود که روح معنویت، تلاش مجاهدانه، رهایی از وابستگی و پیشرفت در تمام عرصه ها را در کالبد ملت مسلمان ایران دمید و امروز با گذشت بیش از سه دهه، همگان موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در حوزه های مختلف عرصه های داخلی و جهانی به نظاره نشسته اند.

مالک یک واحد تولیدی در بابل، حضور پرشورهمه مردم در راهپیمایی 22 بهمن را یک تکلیف دانست و از همه مردم خواست در جشن پیروزی انقلاب به صحنه راهپیمایی بیایند.

حسن عزیززاده گفت: در سی و سه سال گذشته، در همه راهپیمایی های این شهرستان حضور داشتم و تا آخرین لحظه برای جانفشانی از کشورمان آماده هستیم.

در همین حال شخصیتها، ادارات کل، احزاب و گروه های سیاسی مازندران هر یک جداگانه و به صورت پیامهایی همه مردم را به حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کردند.

نماینده ولی فقیه در مازندران در این خصوص شرکت مردم در راهپیمایی 22 بهمن را موجب یاس و ناامیدی دشمن دانست و گفت: مردم ولایی مازندران با شرکت گسترده در سالروز پیروزی انقلاب و انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دلبستگی و عشق خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی ثابت می کنند.

آیت الله نور الله طبرسی، حیات انقلاب اسلامی را در گرو حمایت و حضور مردم دانست و افزود: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب، مردم مومن و خداجوی ایران اسلامی برای شرکت در هرگونه رخداد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیاز به تذکر ندارند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی، در عمر 33 ساله خود همواره تحت فشار ابر قدرتها بوده است، گفت: استقامت، مبارزه و دلاور مردی مردمان این سرزمین در تاریخ ثبت خواهد شد.

فرماندار آمل راهپیمایی عظیم 22 بهمن مردم ایران اسلامی را تجلی گاه وحدت و همبستگی ملی مردم دانست و گفت: به طور حتم و یقین، مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن امسال حضور گسترده‌ تری خواهند داشت.

یدالله اکبرزاده افزود: امسال 22 بهمن ملت انقلابی و اسلامى ایران یک بار دیگر نداى استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى را سر مى‏دهد و دشمن بار دیگر ناامید مى‏شود.

وی ادامه داد: 22 بهمن روز یأس دیگرى براى دشمن است و مردم نشان مى‏دهند که على زمان ما تنها نیست و خواص بى‏بصیرت و غافل نمى‏توانند با تکیه بر صهیونیسم، آمریکا و انگلیس خود را به مردم آگاه تحمیل کنند.