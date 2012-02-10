بیداری اسلامی بیداری کرامت انسانهاست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بیداری اسلامی از سلسله نشست های بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی عصر امروز جمعه 21 بهمن ماه در هتل آزادی تهران برگزار شد.

حجت الاسلام قمی دستیار مقام معظم رهبری در امور بین الملل در این مراسم گفت: بیداری اسلامی امری نیست که به صورت اتفاقی رخ داده باشد. بیداری اسلامی یک امر دفعی نیست و تدریجی است و ریشه در آموزه های قرآن کریم دارد که اراده ملت ها را عامل تغییر و تحول در جوامع خود می داند و ثانیا ملت ها را تشویق به جهاد می کند و ثالثا وعده پیروزی به چنین انسانهایی می دهد.

وی افزود: از سوی دیگر فرآیند بیداری اسلامی ریشه در تلاش علما و اندیشمندان جهان اسلام دارد که حداقل در 150 سال گذشته با قلم خود زمینه این صحنه را پدید آورده اند. اندیشمندانی چون سید جمال اسدآبادی، شهید صدر و امام خمینی (ره) و دیگران و اصرار و تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت این شرایط با قلم و خون خودشان این درخت بیداری اسلامی را آبیاری کردند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر اگر چه بیداری اسلامی در یک سال اخیر پیروزی های خوبی به دست آورده است ولی در انتظار ثمرات بزرگتری نیز خواهیم بود. نکته دیگر آن است که تقریبا تمام ناظران آگاه بر این باورند که امروز تاریخ بشری در گذرگاه حساسی قرار دارد و شاکله آینده جهان امروز به دست بشریت معاصر رقم خواهد خورد. شرایطی که مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان انقلابی از آن به عنوان پیچ تاریخی یاد کردند.

قمی در ادامه با اشاره به اینکه تاریخ جدید بشری در ابعاد گوناگون نشانه های مختلفی دارد، گفت: اولین مولفه ای که این گذرگاه تاریخی دارد آن است که ابرقدرت جدید امت اسلامی ظهور کرده است. این ابرقدرت نزدیک به 2 میلیارد نفر جمعیت دارد. این ابرقدرت اسلامی از امکانات منابع زیرزمینی و رو زمینی مثل انسانهای متعهد برخوردار است. این ابرقدرت امت اسلامی در نقاط ژئوپولوتیک مختلف جهانی سیطره دارد و در نهادها و سازمان های بین المللی حضور گسترده دارد. جا دارد تا زمانی که حق وتو در شورای امنیت وجود دارد امت اسلامی نیز دارای حق وتو باشد تا شاهد جنایات اتفاق افتاده در فلسطین نباشیم.

وی یادآور شد: ویژگی دوم این است که غرب تقسیم بندی سنتی قدرت را دارد به هم می زند البته ما هم موافق این تقسیم بندی نیستیم ولی غربی ها به دلایل زیاده طلبی در صدد هستند تا چین و روسیه را از شورای امنیت بیرون کنند. اقتصاد رو به رشد هند، کره و ژاپن دغدغه دیگر نظام سلطه جهانی است باید توجه داشت که این اقتصادها نیازمند نفت و گاز ایران هستند اما آمریکا و جهان غرب به بهانه تحریم ایران تلاش می کند این کشورها را از نفت و گاز طبیعی ایران محروم کند.

قمی تاکید کرد: جهان غرب از لحاظ مسائل فرهنگی با مشکل مواجه است که از آن به تنهایی فرد یاد می کند چون فرد انسانی به نهاد فکری درصدد پرکردن این خلاء و حس غربت است به دین توجه دارد.

وی در پایان یادآور شد: بیداری اسلامی یک محتوای عمیق دارد که به هیچ وجه عنوان بهار عربی نمی تواند آن محتوا را تبیین کند. بیداری اسلامی یعنی بیداری کرامت انسانها، بیداری آزادی ها، بیداری عدالت، بیداری ایمان، بیداری مستضعفان و بیداری امید برای پیروزی نهایی.