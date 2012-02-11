معمای پوست راه راه گورخرها حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از قرنها تلاش دانشمندان برای کشف علت حضور نوارهای سیاه و سفید در سطح بدن گورخرها اکنون به نظر می رسد که محققان دانشگاه ائوتوس در بوداپست و دانشگاه لوند در سوئد برپایه ویژگیهای پوست گورخر توانسته اند این معما را حل کنند.

این بررسیها نشان می دهد که خطوط راه راه گورخرها در حقیقت تلاشی برای فرار از دست خرمگسها و سایر مگسهای خونخوار است.

این نوارها نور را به روشی قطبی می کنند که موجب سردرگمی این حشرات می شود. درحقیقت، خرمگسها تنها زمانی که نور به روشی واحد از یک پوست یک شکل بازتابش شود می توانند جذب آن شوند.

بنابراین نوارهای سیاه و سفید پوست گورخرها به این حیوانات کمک می کند که خود را در مقابل چشم خرمگسها که در سراسر آفریقا گسترده شده اند و سلامت سایر جانواران را به خطر می اندازند استتار کنند.

این محققان کشف کردند که خرمگسها جذب نوری می شوند که به روشی افقی قطبی شده باشد، چون انعکاسهای نور از آب تالابها به روش افقی قطبی می شوند. تالابها مناطقی هستد که این حشرات در آنها جفت گیری و تخمگذاری می کنند.

براساس گزارش نیوساینتیست، این بررسیها همچنین نشان داد که خرمگسهای ماده علاوه بر این می توانند جذب نوری شوند که به روشی خطی قطبی شده است و از انواع مختلف پوست قربانیان آنها منعکس می شود.

این درحالی است که پوستهای راه راه جهت و باندهای قطبی شدن نور را تغییر می دهند و بنابراین خرمگسها نمی توانند جذب آنها شوند.