16 پروژه گازرسانی به روستاها در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل بعد از ظهر جمعه در مراسم افتتاح همزمان این پروژه ها در اردبیل گفت: برای گازرسانی به روستاها و مسکن مهر فیضیه اردبیل 83 کیلومتر شبکه فولادی و پلی اتیلن اجرا شده است.

فیروز خدایی افزود: علاوه بر این برای این پروژه ها دو هزار و 100 مورد انشعاب گاز، یک ایستگاه تقلیل فشار گاز از نوع ترکیبی سی جی اس و تی بی اس به ظرفیت 20 هزار متر مکعب در ساعت و یک ایستگاه سی پی اس احداث شده است.

به گفته وی با بهره برداری از این پروژه ها دو هزار و 150 خانوار روستایی و 492 واحد مسکن مهر تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفتند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل اعتبار پروژه های گازرسانی به روستاهای له له لو، تقی دیزج، بایرام بدنی، شریف آباد، خیارک، جناقرد، خشکه رود، ایمچه و مسکن مهر فیضیه اردبیل را 29 میلیارد و 400 میلیون ریال اعلام کرد.

وی محرومیت زدایی را مهمترین اهداف و اولویتهای اجرایی این طرحها برشمرد و یادآور شد: در همین راستا بیشترین پروژه های گازرسانی در ایام دهه فجر سال جاری در روستاهای استان انجام شد.

در همین حال پروژه گازرسانی به روستاهای لورن، سولیدرق، قشلاق چای، خط تغذیه تقویتی نمین و مسکن مهر این شهرستان به بهره برداری رسید.

گازرسانی به مناطق سردسیر اردبیل تسریع می شود

مدیر عامل شرکت گاز استان در این خصص نیز با بیان اینکه برای این طرحها نیز 19 کیلومتر شبکه فولادی و پلی اتیلن اجرا شده، تصریح کرد: با بهره برداری این پروژه ها 125 خانوار روستایی و 906 واحد مسکن مهر از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل اعتبار پروژه های گازرسانی به روستاهای لورن،سولیدرق، قشلاق چای، خط تغذیه تقویتی نمین و مسکن مهر این شهرستان را 22 میلیارد ریال برشمرد و از تسریع در عملیات گازرسانی به مناطق کوهستانی و سردسیر استان خبر داد.

در مراسم همزمان افتتاح پروژه گازرسانی به پنج روستا و مسکن مهر خلخال نیز رییس اداره گاز این شهرستان طی سخنانی یادآور شد: برای گازرسانی به این روستاها 35 کیلومتر شبکه گاز اجرا گردیده است که با نصب 480 انشعاب گاز 500 خانوار روستایی و 800 واحد مسکن مهر تحت پوشش گاز طبیعی قرار می گیرند.



علی آقایی اعتبار پروژه گازرسانی به روستاهای لمعه دشت، پروچ، آغبلاغ، گل گلاب، منامین و مسکن مهر در شهرستان خلخال را بالغ بر 19میلیارد ریال عنوان کرد و با اشاره به کوهستانی و سردسیر بودن منطقه برای توسعه گازرسانی به دیگر روستاهای شهرستان خلخال تاکید کرد.