مهاجم بایرن مونیخ با باشگاه ولفسبورگ به توافق رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، اولیچ که در بایرن به یک بازیکن نیمکت نشین تبدیل شده و در این فصل تا به حال تنها دو بار در ترکیب اصلی باواریایی ها به میدان رفته است در چندین ماه اخیر به دنبال ترک آلیانس آره نا بود و سرانجام با سران ولفسبورگ به توافق رسید.

گفته می شود اولیچ 32 ساله پیشنهادهای زیادی خصوصا از ایتالیا داشته اما به دلیل خانواده اش تصمیم گرفته در آلمان بماند. قرارداد اولیچ با بایرن مونیخ در پایان فصل به اتمام می رسد اما او هنوز قراردادی با باشگاه ولفسبورگ به امضا نرسانده است. گفته می شود طی هفته آینده قراردادی بین دو طرف به امضا خواهد رسید.

مهاجم اسبق زسکا مسکو در سال 2009 بعد از دو سال حضور در هامبورگ به بایرن مونیخ پیوست.