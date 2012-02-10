ایرانیان در 22 بهمن امسال پیروزی ملت های منطقه را جشن می گیرند

غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راهپیمایی 22 بهمن امسال با بیان اینکه مردم ما در طول 32 سال گذشته نشان داده اند هر وقت تهدیدات دشمن بیش تر می شود با حضور خود دشمنان را بیشتر ناکام می کنند، گفت: مردم ما مطمئنا در راهپیمایی امسال با انگیزه تر از هر سال دیگر شرکت خواهند کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه با توجه به شرایط کنونی که دشمنان انقلاب به دلیل بروز بیداری اسلامی در منطقه خشم و غضبشان نسبت به جمهوری اسلامی ایران بیشتر شده، تصریح کرد: دشمنان ملت ایران با تهدیدها و تحریم های خود می خواهند این دشمنی را به ملت نشان دهند که در راهپیمایی فردا، مردم پاسخ این دشمنی را خواهند داد.

حداد عادل در پایان تاکید کرد: ملت قهرمان ایران در 22 بهمن امسال نشان خواهند داد که انقلابشان همان انقلاب بهمن 57 است و مردم ایران هم همان مردم سال 57 هستند و بلکه با تجربه 33 ساله در برابر دشمنان فهیم تر و بصیرتر شده اند.

