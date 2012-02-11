سرمربی تیم فوتبال هوفنهایم اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "استانیسلاوسکی" در آغاز فصل با قراردادی 3 ساله از سن پائولی به هوفنهایم پیوست. هوفنهایم در 10 بازی قبلی خود در رقابتهای بوندسلیگا تنها یک پیروزی کسب کرده است.

هنوز جانشینی برای "استانیسلاوسکی" از سوی مسئولان هوفنهایم اعلام نشده اما گفته می شود "مارکوس بابل" سرمربی اسبق اشتوتگارت و هرتابرلین اصلی ترین گزینه برای هدایت این تیم است.

هفونهایم از لیگ دسته سوم آلمان به بوندسلیگای یک رسید و در اواسط فصل 09-2008 در صدر جدول رده بندی بوندسلیگا نیز قرار گرفت اما بعد از آن سال همیشه در بین تیم های میانه جدول بود و نتوانست موفقیت خود را تکرار کند. آنها هم اکنون در رده هشتم بوندسلیگا قرار دارند.

وداد ایبچویچ برترین گلزن باشگاه به همراه تعدادی دیگر از بازیکنان مطرح این تیم در مهلت نقل و انتقالات زمستانی هوفنهایم را ترک کردند.