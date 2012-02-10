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۲۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۰۱

لاله افتخاری:

بیداری اسلامی یکی از مهمترین پدیده های قرن است

بیداری اسلامی یکی از مهمترین پدیده های قرن است

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیداری اسلامی یکی از مهمترین پدیده های قرن است، گفت: در بستر جریان بیداری اسلامی می توان هویت مشترک اسلامی که ایده بیدارگران آغازین است را احیا کرد و تمدن بزرگ اسلامی را زنده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بیداری اسلامی از سلسله نشست های بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی عصر امروز جمعه 21 بهمن ماه در هتل آزادی تهران برگزار شد.

دکتر لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی در این نشست به موضوع هویت مشترک اسلامی و بیداری اسلامی پرداخت و گفت: بیداری اسلامی یکی از مهمترین پدیده های قرن است و در بستر این جریان می توان هویت مشترک اسلامی که ایده بیدارگران آغازین است را احیا کرد و تمدن بزرگ اسلامی را زنده کرد.

وی افزود: هویت مایه تمییز پیروان یک دین از دین دیگر است برای نمونه هویت اسلامی را عناصری چون قبله واحد، خدای واحد و پیامبر واحد می سازد. هویت دینی زندگی انسان ها را هدفمند می کند.

افتخاری تصریح کرد: اسلام برای تمامی ابعاد زندگی برنامه دارد احراز هویت دینی برای جوانان به منزله نشاط و امیدواری به آینده بهتر است.

وی یادآور شد: در بیداری اسلامی یکی از توجهات مسلمانان به وحدت اسلامی است بر اساس اشتراکات مسلمانان می توانند اختلافات را کنار گذاشته و اختلافات در جهان اسلام را کاهش دهند. مسلمانان باید برای خود یک هویت جمعی به نام مسلمان قائل باشند.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: مسلمانان با فرق گوناگون به عنوان یک وظیفه دینی برای تقویت جهان اسلام و حفظ مسلمات اسلام باید تلاش کنند.

کد مطلب 1530872

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