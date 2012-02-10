پاسداری از اصل نظام وظیفه همه است

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: در طلیعه سی و چهارمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بار دیگر به بازخوانی و بازبینی این حرکت عظیم تاریخی و تاثیرات شگرف آن در بیداری امتهای اسلامی باید پرداخت. حرکتی که با یکپارچگی و وحدت مردم حول کلمه حق به الگویی فراملیتی برای حرکتهای آزادیخواهانه و ظلم ستیزانه در جهان بدل گشت.
قطعا مدیریت کلان و الهی این خروش انقلابی که توسط امام راحل عظیم الشأن به ظهور نشست، درسی برگرفته از آموزههای قرآن کریم و دستورات ائمه اطهار(علیهم السلام) بوده است که در مسیر حرکت این انقلاب بزرگ به شایستگی توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) پی گرفته شده است و این کشتی عظیم در تلاطم نظرات و اقدامات دوست و دشمن داخلی و خارجی، پایدار چونان روز اول با استقامت به سوی اهداف عالیه خود و تشکیل مدینه فاضله دینی پیش میرود.
در ادامه بیانیه تأکید شده است: بیداری اسلامی جهان اسلام که هماینک در بسیاری از کشورهای منطقه شکل گرفته است و هدفی جز تحقق حکومتی بر اساس دین ندارد خود را وامدار حرکت مردم شریف و ولایتمدار ایران می داند و جهانیان به خوبی به ارزش و جایگاه جمهوری اسلامی مردم ایران واقفند و هر از گاهی ندایی به وصف عظمت آن و یا اقدامی به مخالفت آن از شرق و غرب عالم برمیخیزد و این نیست جز برگرفته از صلابت، اقتدار، کارایی و سرافرازی انقلاب.
بیشک پاسداری از اصل نظام و دستاوردهای گوناگون آن در سایه ولایت فقیه و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظله العالی) و تلاش برای ساختن آیندهای روشنتر وظیفهای است که زن و مرد و پیر و جوان نمیشناسد و تمامی آحاد ملت بزرگ و بزرگوار این مرز و بوم را شامل میشود.
در پایان بیانیه تأکید شده است: مدیران، کارکنان، استادان و طلاب مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران سراسر کشور با تاسی به بزرگان خصوصا شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و بیعت مجدد با ولی امر مسلمین جهان، مقام معظم رهبری مدظله العالی ضمن دعوت از همه امت اسلامی در راهپیمایی دشمنشکن و سرنوشتساز 22 بهمن شرکت مینمایند و ندای اتحاد مسلمانان و انزجار از دشمنان دین خدا را سرخواهند داد.
قم - خبرگزاری مهر: مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به مناسبت یومالله 22 بهمن با صدور بیانیهای، پاسداری از اصل نظام و دستاوردهای گوناگون آن را وظیفه همگان عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: در طلیعه سی و چهارمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بار دیگر به بازخوانی و بازبینی این حرکت عظیم تاریخی و تاثیرات شگرف آن در بیداری امتهای اسلامی باید پرداخت. حرکتی که با یکپارچگی و وحدت مردم حول کلمه حق به الگویی فراملیتی برای حرکتهای آزادیخواهانه و ظلم ستیزانه در جهان بدل گشت.
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