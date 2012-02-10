نقش رسانه ها در پوشش اخبار جشنواره فجر ستودنی است

ابراهیم گله دار زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پوشش اخبار جشنواره های فجر استانی به حضور پررنگ اصحاب رسانه و خبرگزاری ها اشاره کرد و گفت: پوشش به موقع اخبار جشنواره از سوی خبرنگاران ستودنی و قابل تقدیر است و بر خلاف انتظار، ما را غافگیر کرد.



وی افزود: تا این زمان از برگزاری برنامه های جشنواره بین المللی فجر در استان البرز شاهد حضور پر رنگ خبرگزاری ها و انتشار به موقع اخبار جشنواره بوده ایم.



گله دار زاده گفت: تمامی اخبار منتشر شده در استان رصد می شد و نکته قابل توجه نیز این بود که به سرعت این اخبار از خبرگزاری های استان برداشت شده و به صورت ملی در سایت اخبار جشنواره تهران منعکس می شد.



اهدای سیمرغ بلورین بهترین نقد از دیدگاه مخاطب



گله دار زاده در خصوص مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان نیز اظهار داشت: در مراسم اختتامیه به بهترین فیلم انتخابی از دیدگاه مخاطب سیمرغ بلورین اهدا خواهد شد.



وی افزود: در این مراسم در سینما ساویز با حضور خزایی دبیر جشنواره از پنج فیلمساز برتر استان با اکران فیلمهای کوتاه آنها تقدیر ویژه ای به عمل می آید.



میزبانی جشنواره با هدف کاهش سفرهای برون شهری



معاون هنری و سینمایی استان البرز در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص ارزیابی از روند جشنواره فیلم فجر در استان البرز گفت: تا اکنون استقبال از فیلمهای جشنواره از روند مطلوبی برخوردار بوده است.



وی در خصوص تهیه بلیط علاقمندان جشنواره نیز عنوان کرد: هدف و رویکرد اصلی برای میزبانی جشنواره بین المللی فیلم فجر کاهش سفرهای برون شهری بوده است.



گله دار زاده گفت: هم اکنون بلیط ها به صورت اینترنتی به فروش می رسد تا علاقمندان به هنر هفتم بدون عزیمت به تهران و حتی طی سفرهای درون شهری به سینما بیایند و فیلم مورد علاقه خود را به راحتی تماشا کنند.



به گزارش خبرنگار مهر، اکنون اکران فیلمها در نیمه راه قرار گرفته و تا 24 بهمن ماه و اختتامیه جشنواره فیلمهای بیشتری روی پرده خواهد رفت.