محفل انس با قرآن کریم در شهر اندیشه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این محفل نورانی که به همت شهرداری و شورای اسلامی در مسجد جامع امام علی (ع) شهر اندیشه برگزار شد، فرماندار شهرستان شهریار، شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اندیشه، مشاور فرهنگی شهردار و جمعی از مسئولین و قشر کثیری از شهروندان شهر اندیشه حضور داشتند.



همچنین در این محفل ، گروه تواشیح الوارپین نیز حضور داشتند و با اجرای بسیار زیبای تواشیح، مراسم را جلوه خاصی بخشیدند.



در حاشیه این محفل با شکوه شهردار اندیشه اظهار داشت: با هدف توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و دینی در جامعه به خصوص بین جوانان و نوجوانان، این محفل قرآنی در شهر اندیشه برگزار شد.



بهروز کاویانی افزود: در جامعه امروزی باید جوانان و نوجوانان آشنایی بیشتری با مفاهیم و آموزه های دینی و قرآنی داشته باشند و در زندگی روزمره خود از آنها به نحو احسن بهره بگیرند.



وی عنوان کرد: برگزاری چنین محافلی، می تواند جوانان را به سمت افزایش فراگیری علوم قرآنی سوق دهد و جذب دوره های قرآنی در مراکز و موسسات شوند.

بازدید مسئولان از نخستین جشنواره و نمایشگاه مخترعین، مبتکرین و سرمایه گذاران در شهر اندیشه



مسئولان شهرستان و شهر اندیشه از نخستین جشنواره و نمایشگاه مخترعین، مبتکرین و سرمایه گذاران که در سالن نمایشگاه مجموعه فرهنگی هنری امام علی (ع) شهرداری شهر اندیشه برگزار شد، بازدید کردند.



سید عباس جوهر فرماندار شهرستان شهریار، بهروز کاویانی شهردار، داود سرمست رئیس شورای اسلامی شهر اندیشه و مشاور فرهنگی شهردار به همراه جمعی دیگر از مسئولین از این نمایشگاه بازید به عمل آوردند.



در این نمایشگاه که به همّت مرکز علمی پژوهشی و فناوری شهریار به مناسبت ایام دهه مبارک فجر و با محوریت تجلیل و حمایت از آخرین دستاوردهای علمی، تحقیقاتی مخترعین و مبتکرین، حمایت از مولفین مقالات و پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، تجاری سازی ایده‌ها و اختراعات تحقیقاتی و شناسایی سرمایه گذاران، برگزار شد، بیش از 30 طرح صنعتی، 3 طرح جهانی، 9 طرح کشوری و 17 طرح استانی ارائه شده است.



لازم به ذکر است این نمایشگاه از به مدت 3 روز دایر بوده و زمان بازدید برای علاقمندان از ساعت 10 صبح لغایت 21 است.