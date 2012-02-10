حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تحرکات دشمنان را خنثی می کند

آیت الله ذکرالله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انقلاب اسلامی در منطقه به سرمنشا برنامه های آزادیخواهانه ملتهای بیشماری مبدل شده است.

نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: وجود انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه بسیاری از معادلات دولتهای استعمارگر را بر هم زد و همین خود عاملی شده است برای دشمنی این کشورها با انقلاب مردمی ایران.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: بعد از گذشت 33 سال از انقلاب بازهم شاهدیم که درخت تنومند انقلاب روز به روز ریشه های معنوی خود را در سراسر جهان می گستراند.

آیت الله احمدی گفت: آرمانهای امام راحل نه تنها توانست ریشه های ظلم و ستم رژیم ستم شاهی را برای همیشه تاریخ برچیند، بلکه بعد از مدت کوتاهی همین آرمانهای رفیع امام راحل به درسهایی برای آزادیخواهان و ملتهای آزاده دنیا تبدیل شد.

وی با اشاره به تبلیغات و جنگ نرم دشمنان برای تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهان، افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون ملت ایران توطئه های بسیاری اعم از نظامی، اقتصادی و سیاسی را با سربلندی پشت سر گذاشته اند و هیچگاه تسلیم زیاده خواهی های این دولت های استعمارگر نشده اند.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه، می تواند تحرکات اخیر دشمنان در منطقه، خصوصا علیه ملت ایران را خنثی کند و به این کشورها بفهماند که ملت ایران هیچگاه خود را از ولایت و حکومت اسلامی جدا نمی بینند.

آیت الله احمدی در پایان افزود: مردم مومن و ولایتمدار کرمانشاه فردا بار دیگر حس وطن دوستی خود را به جهانیان نشان خواهند داد و راهپیمایی 22 بهمن امسال را همانند دیگر حماسه های خود، به برگ زرینی در تاریخ این دیار کهن تبدیل خواهند کرد.

