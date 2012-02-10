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۲۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۳۱

احمدی در گفتگو با مهر:

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تحرکات دشمنان را خنثی می کند

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تحرکات دشمنان را خنثی می کند

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: یک استاد حوزه و دانشگاه کرمانشاه گفت: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه، می تواند تحرکات اخیر دشمنان در منطقه، خصوصا علیه ملت ایران را خنثی کند.

آیت الله ذکرالله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انقلاب اسلامی در منطقه به سرمنشا برنامه های آزادیخواهانه ملتهای بیشماری مبدل شده است.

نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: وجود انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه بسیاری از معادلات دولتهای استعمارگر را بر هم زد و همین خود عاملی شده است برای دشمنی این کشورها با انقلاب مردمی ایران.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: بعد از گذشت 33 سال از انقلاب بازهم شاهدیم که درخت تنومند انقلاب روز به روز ریشه های معنوی خود را در سراسر جهان می گستراند.

آیت الله احمدی گفت: آرمانهای امام راحل نه تنها توانست ریشه های ظلم و ستم رژیم ستم شاهی را برای همیشه تاریخ برچیند، بلکه بعد از مدت کوتاهی همین آرمانهای رفیع امام راحل به درسهایی برای آزادیخواهان و ملتهای آزاده دنیا تبدیل شد.

وی با اشاره به تبلیغات و جنگ نرم دشمنان برای تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهان، افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون ملت ایران توطئه های بسیاری اعم از نظامی، اقتصادی و سیاسی را با سربلندی پشت سر گذاشته اند و هیچگاه تسلیم زیاده خواهی های این دولت های استعمارگر نشده اند.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه، می تواند تحرکات اخیر دشمنان در منطقه، خصوصا علیه ملت ایران را خنثی کند و به این کشورها بفهماند که ملت ایران هیچگاه خود را از ولایت و حکومت اسلامی جدا نمی بینند.

آیت الله احمدی در پایان افزود: مردم مومن و ولایتمدار کرمانشاه فردا بار دیگر حس وطن دوستی خود را به جهانیان نشان خواهند داد و راهپیمایی 22 بهمن امسال را همانند دیگر حماسه های خود، به برگ زرینی در تاریخ این دیار کهن تبدیل خواهند کرد.
 

کد مطلب 1530891

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