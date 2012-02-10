1900 طرح عمرانی و خدماتی در استان اردبیل بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی دیروز و امروز در مناطق مختلف استان هزار و 937 طرح عمرانی - خدماتی با اعتباری بالغ بر 207 میلیارد ریال افتتاح و یا کلنگ زنی شد.

مقاوم سازی 340 واحد روستایی با اعتبار 34 میلیارد ریال و بهره برداری از مرکز تولید مرغ گوشتی به ظرفیت 20 هزار قطعه با اعتبار سه میلیارد و 500 میلیون ریال از پروژه های افتتاحی شهرستان نیر در منطقه مرکزی استان اردبیل بود.

افتتاح سالن ورزشی با سه میلیارد ریال اعتبار، بهره برداری از طرحهای آموزش و پرورش با یک میلیارد و 850 میلیون ریال، کلنگ زنی مجمتع آبرسانی سبلان با اعتبار اولیه 15 میلیارد 500 میلیون ریال، آغاز احداث پل شهید باکری و کلنگ زنی گازرسانی به هفت روستای بخش لاهرود با 10 میلیارد ریال اعتبار در مشگین شهر از مهمترین طرحهای این شهرستان بود.

مقاوم سازی هزار و 577 واحد روستایی در اصلاندوز با هزینه 140 میلیارد ریال، آسفالت راه چهار روستا و احداث خانه عالم در روستایی با 9 میلیارد ریال اعتبار، کلنگ زنی فاز یک ناحیه عمرانی سد خدآفرین، پل فلزی، بهره برداری از ساختمان تعاون و انبار دو هزار تنی و باسکول 60 تنی و افتتاح ساختمان دهیاری از مهمترین پروژه های شمال استان بود.

گازرسانی روستایی با هشت میلیارد ریال هزینه و کلنگ زنی مجتمع آبرسانی برندق خورش رستم با اعتبار 27 میلیارد ریال در شهرستان خلخال و بهره برداری چند طرح عمرانی در نمین، آغاز عملیات اجرایی کتابخانه روستایی و... از دیگر طرحهای مهم هشتمین و نهمین روز دهه فجر در استان اردبیل بود.

مشکلات اقتصادی با ورود اخلاق به زندگی حل می شود

همچنین استاندار اردبیل عصر جمعه در دیدار با کارفرمایان، کارآفرینان و نمایندگان کارگران استان به مناسبت پیروزی انقلاب گفت: تجربه ثابت کرده است که اگر دین و اخلاق را در زندگی خود حاکم سازیم بسیاری از مشکلات از جمله مسائل اقتصادی حل می شود.

سید حسین صابری یکی از راههای غلبه بر مشکلات واحدهای تولیدی را نوسازی خطوط تولید عنوان کرد افزود: با کم کردن هزینه های سرانه و تولید انبوه می توان در رقابت صحیح اقتصادی حرکت و نتایج مطلوبی کسب کرد.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 90 اضافه کرد: بانکها باید در مدت باقی مانده نسبت به اعمال ماده 28 و به روز رسانی معوقات برای حل مشکل صنعتگران و کارآفرینان اقدام کنند.

صابری همچنین با بیان اینکه امسال برای توسعه مشاغل خانگی 400 میلیارد ریال برای این استان جذب شده است، عنوان کرد: علاوه بر این برای اجرای طرح بنگاه های زود بازده نیز پنج میلیارد ریال تسهیلات بانکی اختصاص یافته است.

