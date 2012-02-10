به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در حالی عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد که حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* در اواخر نیمه نخست تماشاگران استقلال با شعارهای مختلفی از جمله "پرویز سوبله چوبله " سرمربی تیم خود را تشویق می کردند که وی برخلاف بازیهای گذشته به این تشویق ها و ابراز احساسات تماشاگران پاسخ نداد.

* مجتبی جباری هافبک استقلال که در ورزشگاه حضور داشت زمانی که در بین دو نیمه قصد رفتن به رختکن را داشت با تشویق تماشاگران استقلال مواجه شد.



* مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال و عزیز الله محمدی رئیس سازمان لیگ هم در ورزشگاه حضور داشتند. ضمن اینکه امیدوار رضایی و جواد زرینچه هم در ورزشگاه حضور داشتند.



* تماشاگران استقلال در اواسط نیمه دوم با دیدن عادل فردوسی پور به سمت او رفته و با شعار "عادل پرسپولیسی" وی را صدا کردند و به گزارش های او اعتراض کردند.



* تماشاگران استقلال در دقیقه 75 با سر دادن شعارهایی علیه پرسپولیس به تشویق علی دایی سرمربی پیشین این تیم پرداختند. آنها بعد از گل دوم استقلال برای دقایقی با شعار " واویلا واویلا بزن یکی دیگه" بازیکنان این تیم را برای به ثمر رساندن گل های بیشتر ترغیب کردند.

* کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان از جمله تماشاگران ویژه این دیدار بود.

* یورگن گده مربی تیم فوتبال ذوب آهن و میشائیل هنکه مربی تیم فوتبال استقلال هر دو آلمانی هستند و قبل از بازی وظیفه گرم کردن بازیکنان را برعهده داشتند.

* حدود 500 هوادار تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشگاه آزادی حضور داشتند و به تشویق تیم خود پرداختند.

* برخی تماشاگران تیم فوتبال استقلال در میانه های نیمه دوم شعارهایی علیه عادل فردوسی پور سردادند و او را به پرسپولیسی بودن متهم کردند.