شبکه یک به شکل گسترده راهپیمایی 22 بهمن را پوشش می دهد

مهدی فرجی، مدیر شبکه یک درباره برنامه های این شبکه برای روز 22 بهمن به خبرنگار مهر گفت: از یک هفته پیش پخش برنامه های متنوعی را برای دعوت مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه شروع کرده ایم. البته مردم در این روز حضور پررنگی خواهند داشت و همه از انقلاب محافظت می کنند. مردم ایران همیشه با خلق یک حماسه عظیم دشمنان انقلاب را مایوس می کنند.

وی در ادامه افزود: شبکه یک هم به شکل گسترده همچون سال های قبل برنامه های متنوعی پخش می کند و در این جشن بزرگ شرکت خواهد داشت. امشب از ساعت یک بامداد به مدت سه ساعت برنامه زنده ویژه راهپیمایی 22 بهمن ماه پخش می کنیم. همچنین از ساعت هشت صبح هم برنامه های این شبکه آغاز می شود وتا اذان ظهر ادامه خواهد داشت.

مدیر شبکه یک در پاسخ به این سئوال که آیا خودش در این راهپیمایی شرکت خواهد کرد؟ گفت: من هم در کنار مردم در این روز باشکوه حضور دارم و این روز را گرامی خواهیم داشت. مسلماً امسال هم مردم همچون سال های قبل حماسه بزرگی خلق خواهند کرد و دشمنان اسلام مایوس خواهند شد. مردم ایران اجازه نمی دهند بیگانگان هر کاری علیه انقلاب انجام دهند.