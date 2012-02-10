به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شریفات پس از برتری 2 بر صفر تیمش مقابل ذوب آهن در مرحله نخست پلی آف لیگ قهرمانان آسیا با بیان این مطلب افزود: امروز یکی از بازیهای خوب استقلال را به نمایش گذاشتیم و توپ و میدان به ویژه در نیمه دوم دست ما بود. حاصل این بازی خوب پیروزی با 2 گل بود که می توانست حتی با تعدادی گل های بیشتر رقم بخورد.

وی در ادامه افزود: در این بازی تمام سعی خود را کردیم تا برنده شویم چرا که چاره ای جز پیروزی نداشتیم در این بین بی گدار به آب نزدیم و منطقی بازی کردیم تا به یک پیروزی دلچسب دست یابیم.

مهاجم تیم فوتبال استقلال ضمن تقدیر از تماشاگران استقلال گفت: کار این تماشاگران قابل تقدیر است چرا که آنها همیشه در روزهای سخت کنار ما هستند.

وی در خاتمه تصریح کرد: برهانی یکی از پاس های خوب خود را برای من فرستاد اما متاسفانه ضربه ام را به زیر توپ زدم که وارد دروازه نشد در کل از بازی خود راضی ام و امیدوارم در بازیهای آینده بهتر از این عمل کنم.