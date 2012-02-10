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۲۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۵۵

میشائیل هنکه:

ضد حملات ذوب آهن را خنثی کردیم/ فقط جلوی پرسپولیس تمرکز نداشتیم!

ضد حملات ذوب آهن را خنثی کردیم/ فقط جلوی پرسپولیس تمرکز نداشتیم!

مربی تیم فوتبال استقلال گفت: می دانستیم که ذوب آهن روی ضد حملات برنامه دارد که خوشبختانه با تفکر کادر فنی این برنامه آنها را خنثی کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، میشائیل هنکه پس از پیروزی 2 بر صفر عصر امروز جمعه تیم فوتبال استقلال برابر ذوب آهن در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در جمع خبرنگاران حاضر در میکسد زون ورزشگاه آزادی تهران ضمن بیان این مطلب افزود: این یک بازی حذفی بود و ما می دانستیم که ذوب آهن برای استفاده از ضد حملات برنامه دارد. به همین خاطر با تفکرات کادر فنی این تاکتیک آنها را خنثی کردیم.

مربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: ما در دیدارهای گذشته عملکرد خوبی داشته ایم و تنها در 10 دقیقه پایانی دیدار برابر پرسپولیس تمرکز لازم را نداشتیم و شکست خوردیم. در سایر دیدارهایی که این فصل برگزار کردیم عملکرد خوبی داشتیم.

کد مطلب 1530922

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