به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از پیروزی تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشحالم دو تیم بازی خوبی در سطح آسیا را از خود ارائه کردند که باید به خاطر این بازی به کادر فنی ذوب آهن هم خسته نباشید بگویم. همچنین به بازیکنان خودم که ضمن ارائه بازی خوب تلاش بسیاری برای ارائه برنامه های تاکتیکی در زمین انجام دادند و در نهایت بازی زیبایی را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به اینکه چهار روز پیش تیمش بازی داشت و برای این دیدار به خوبی ریکاوری کرده بود، افزود: خوشبختانه در این روز که بارندگی هم بود تماشاگران با حضور پرشور در ورزشگاه به خوبی از ما حمایت کردند و به عنوان یار دوازدهم باعث شدند ما در این دیدار به پیروزی برسیم.

سرمربی تیم استقلال با تاکید بر اینکه از امروز تنها به الاتفاق فکر می کند ادامه داد: امیدوارم در آن بازی هواداران بیشتری بیایند تا با پشتیبانی آنها بتوانیم حریف را شکست دهیم. استقلال از امروز نامش ایران است و نماینده کشورمان در مسابقات حساس با نماینده سعودی است. امیدوارم آن بازی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

مظلومی همچنین در این خصوص افزود: ما در آن دیدار برای پیروزی به میدان می رویم تا دل مردم ایران و هوادارانمان را شاد کنیم الاتفاق تیم خوبی است که فیلم بازیهای این تیم را دیده ایم ضمن اینکه برانکو سرمربی این تیم هم شناخت خوبی از فوتبال ایران دارد.

خبرنگاری پرسید که پیش از این دیدار عنوان شده بود در صورت شکست استقلال، هنکه سرمربی موقت می شود، همچنین پاشازاده هم به عنوان مربی مدافعان به تیم استقلال اضافه خواهد شد که مظلومی در این خصوص اظهار داشت: شایعه در فوتبال ایران زیاد است و در رسانه ها حتی برای مربی جانشین هم معرفی می کنند در حالی که هنوز اتفاقی نیفتاده است. هر وقت چنین مباحثی پیش آمد خودم در موردش صحبت می کنم. ضمن اینکه برای جذب پاشازاده هم تقاضای نداده ام. پاشازاده یکی از بازیکنان بزرگ استقلال بوده ولی کادر فنی تیم تکمیل است.

سرمربی تیم استقلال با اشاره به اینکه پزشکان تیم تلاش می کنند زندی را به بازی با الاتفاق برسانند ادامه داد: ما دو روز به تیم استراحت دادیم تا بازیکنان ریکاوری خوبی کنند بازیکنان ما برای آن دیدار نیاز به استراحت دارند. ضمن اینکه جباری هم از هفته آینده به تمرینات اضافه می شود.

مظلومی با بیان اینکه ساموئل خودش را با شرایط تیم کم کم تطبیق می دهد، افزود: ساموئل بازیکن حرفه ای است اما ناآماده بود هنوز جا دارد برای تیم تاثیرگذارتر باشد او بازیکن باهوشی است که امروز ابتدا در هافبک چپ و سپس در نیمه دوم به عنوان هافبک دفاعی وظایف خود را به خوبی انجام داد.

خبرنگاری در مورد شعار هواداران و لقب پرویز سوبله چوبله پرسید که وی اظهار داشت: بارها گفته ام دنبال لقب نیستم و هواداران چنین مسائلی را می سازند من از آنان تشکر می کنم اما بهتر است لقب را برای استقلال بسازند نه ما.

وی با ابراز امیدواری از اینکه بازیکنان مصدومش برای مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا برسند، در مورد این جمله ابراهیم زاده که گفته بود برنده این بازی فینالیست آسیا می شود، افزود: قطعا اگر بتوانیم الاتفاق را شکست بدهیم با تیم کامل تر و قدرتمندتر در مرحله گروهی به میدان می رویم. امیدوارم تیم بتواند صعود کند زیرا بازی شنبه برایمان مهم است. ما مراحل را یک به یک پشت سر می گذاریم اما ان شاء الله این گونه شود و بتوانیم به فینال برسیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا عصر روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و تیم استقلال با پیروزی 2 بر صفر به مرحله بعد صعود کرد و باید روز 29 بهمن ماه به مصاف الاتفاق عربستان برود که هدایت آن را برانکو ایوانکوویچ برعهده دارد.