اصلاحات برای افزایش سرعت قطار انقلاب ضروری است/ کاش مطهری نامزد نمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی عصر جمعه طی جلسه پرسش و پاسخ در رشت اظهارداشت: اصلاحات در جمهوری اسلامی فقط در جهت دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی و مورد نظر مردم است.

وی همچنین با اشاره به اینکه پیام انقلاب لبنان و سایر کشورهای منطقه را بیدار کرده است، اظهارداشت: کشورلبنان که ضعیف ترین حلقه کشورهای عربی بود با دریافت پیام انقلاب تبدیل به قوی ترین حلقه کشورهای عربی شد.

مشاور فرهنگی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: افرادی که در حریم بالاترین مقام اجرایی نظام لانه کرده اند، صلاحیت شان تائید نشده و حق ماندن در این گونه جایگاهها را ندارند.

وی افزود: اگر از این گونه افراد در جایگاههای رفیع نظام استفاده شود، این کار موجب دلسردی یاران و دوستان انقلاب می شود.

صفار هرندی ادامه داد: ای کاش مجبور نبودیم دائم در رابطه با اشخاص حرف بزنیم نه به دلیل رودربایستی بلکه از باب اینکه اشخاص تمامی ندارند.

وی گفت: بصیرت به دلیل این است که مرتب در خصوص افراد حرف زده نشود چرا که معیار حق و باطل اشخاص نیستند.

مشاور فرهنگی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: علی رغم اینکه هاشمی رفسنجانی سابقه درخشان در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دارد اما در سالهای اخیر بسیاری از اعمال ایشان بر اساس دلائل متقن از مسیرجاده بصیرت خارج است.

وی ادامه داد: ایشان در فتنه سال 88 معتقد بود باید به فتنه گران که شهر را تخریب و آتش کشیدند، دستخوش داد.

صفارهرندی همچنین نوشتن نامه به رهبری که منشا فتنه بزرگ در سال 88 بود، اشاره کرد و اظهارداشت: هاشمی رفسنجانی جلو فرزندان و نزدیکان خود را که به طور رسمی شمشیر علیه انقلاب، امام و رهبری کشیده بودند، نگرفت در حالیکه توان این کار را داشت.

وی ادامه داد: فائزه هاشمی در جمع فتنه گران سال 88 گفته است: " کسی به نام رهبری نمی شناسیم در زمان ریاست جمهوری پدرم و خاتمی که ایشان رهبر نبود ".

مشاور فرهنگی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرزند ایشان مهدی هاشمی در سال 1383 گفته بود: " اگر پدرم این بار رئیس جمهور شود قانون اساسی را به گونه ای تغییر خواهد داد که در آن نقش رهبری در حد یک مقام تشریفاتی باشد ".

وی افزود: وقتی که فتنه گران میراث امام راحل یعنی جمهوری اسلامی را به تمسخر گرفته و شعار " جمهوری ایرانی " سر می دادند، چرا ایشان هیچ عکس العملی نشان نداد؟

صفارهرندی همچنین در خصوص " علی مطهری " گفت: ای کاش ایشان نامزد انتخاباتی نمی شدند.

مشاور فرهنگی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ایشان در زمینه فعالیتهای فرهنگی بسیار موفق عمل کرد، افزود: یکی از این فعالیتهای مهم جمع آوری و چاپ نوشته های شهید علامه مطهری بود که هنوز کتاب نشده بود.

وی یادآورشد: " علی مطهری " چهار سال پیش با اصرار " محمود احمدی نژاد " در لیست نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی تهران قرار گرفت.

صفار هرندی با بیان اینکه برخی هنوز جانب سکوت را دارند، افزود: " علی لاریجانی " و " محمد باقر قالیباف " در مراحل اولیه فتنه سال 88 بد عمل کردند.

وی در رابطه با احمدی نژاد و رحیم مشایی گفت: احمدی نژاد در مدح اسفندیار رحیم مشایی می گوید: " ایشان فردی انقلابی، متدین، ولایی و حتی عالم برجسته است".

مشاور فرهنگی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه تاکید کرد: تمامی هنر برخی افراد تکیه بر امکانات دولتی است اما مردم باید با بصیرت و هوشیارانه در انتخابات عمل کنند.