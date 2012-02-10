به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و فولاد ماهان در چارچوب هفته بیست و دوم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 امروز در ورزشگاه پیروزی اصفهان آغاز شد.

با توجه به اتفاقات فصل گذشته بین دو تیم گیتی‌پسند و فولاد ماهان و اختلافات مدیران دو باشگاه با یکدیگر، این دیدار از جذابیت خاصی برخوردار بود و هر دو تیم از ابتدا با انگیزه خاصی در این مسابقه قدم گذاشته بودند.

گیتی‌پسند با توجه به اینکه علاقه بسیاری به رسیدن به صدر جدول رده‌بندی داشت، برای رسیدن به امتیاز این بازی انگیزه بسیاری داشت زیرا در صورت پیروزی در این مسابقه و با توجه به شکست منصوری، می‌توانست به صدر جدول نزدیک شود.

با این وجود شاگردان علی افصل در نیمه نخست بازی نتوانستند آنگونه که باید ظاهر شود تا با نتیجه سه بر دو از تیم فولاد ماهان عقب بیفتند.

اگرچه نیمه نخست با برتری نسبی فولاد ماهان همراه بود اما با آغاز نیمه دوم بازی شاگردان علی افضل که از شکست تیم منصوری در نیمه نخست انگیزه گرفته بودند، به دنبال جبران نتیجه برآمدند. آنها حملات بسیاری داشتند اما نتوانستند به این هدف خود دست پیدا کنند تا به یک امتیاز از این بازی رضایت دهند و بازی با نتیجه تساوی چهار بر چهار به پایان برسد.

برای تیم گیتی‌پسند در این مسابقه محمد کشاورز(2 گل)، شاپا و زحمتکش گلزنی کردند؛ گل‌های ماهان را نیز حسین طیبی (2 گل)، اصغری مقدم و حسن‌زاده به ثمر رساندند.

گیتی‌پسند و ماهان با کسب یک امتیاز از این بازی به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر باقی ماندند.