راهپیمایی 22 بهمن نماد اقتدار و عظمت انقلاب اسلامی است

بهروز جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن افزود: هر چه حضور مردم در راهپیمایی گسترده‌تر باشد که اقضشار مختلف در آن حاضر باشند این حضور باعث یاس و دلسردی دشمنان اسلام و نظام را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن باعث می‌شود تا مسائلی چون تحریم و تهدید نسبت به گذشته بیشتر رنگ ببازد.

جعفری یادآور شد: انسجام ملی در نهایت باعث می‌شود به یک وحدت اسلامی و یک پشتوانه عظیم برای بیداری اسلامی است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: روابط میان مسئولین و مردم را استحکام بخشیده و باعث دلگرمی و ایجاد همدلی برای مسئولین اجرایی است و همانگونه که مردم بزرگوارانه در صحنه حاضر می‌شوند مسئولین نیز در جهت رفع مشکلات آنها تلاش کنند.