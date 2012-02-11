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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

جعفری در گفتگو با مهر:

راهپیمایی 22 بهمن نماد اقتدار و عظمت انقلاب اسلامی است

راهپیمایی 22 بهمن نماد اقتدار و عظمت انقلاب اسلامی است

اصفهان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: راهپیمایی 22 بهمن نماد اقتدار، عظمت، شکوه ملی و اسلامی است.

بهروز جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن افزود: هر چه حضور مردم در راهپیمایی گسترده‌تر باشد که اقضشار مختلف در آن حاضر باشند این حضور باعث یاس و دلسردی دشمنان اسلام و نظام را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن باعث می‌شود تا مسائلی چون تحریم و تهدید نسبت به گذشته بیشتر رنگ ببازد.

جعفری یادآور شد: انسجام ملی در نهایت باعث می‌شود به یک وحدت اسلامی و یک پشتوانه عظیم برای بیداری اسلامی است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: روابط میان مسئولین و مردم را استحکام بخشیده و باعث دلگرمی و ایجاد همدلی برای مسئولین اجرایی است و همانگونه که مردم بزرگوارانه در صحنه حاضر می‌شوند مسئولین نیز در جهت رفع مشکلات آنها تلاش کنند.

کد مطلب 1530930

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