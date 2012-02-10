باید به الاتفاق عربستان فکر کنیم/ از اول هم کهکشانی نبودیم

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری که یکی از دو گل استقلال برابر ذوب آهن را به ثمر رساند، پس از پیروزی تیمش تصریح کرد: گل زدن من کار خاصی نبود. در یکی از حملات وارد محوطه 18 قدم ذوب آهن شدم و توانستم اولین گل بازی را به ثمر برسانم.

وی در ادامه با تشکر از تماشاگران استقلال تاکید کرد: خوشحالم که بعد از شکست در دربی، تماشاگران در چنین هوای سردی از ما اینچنین حمایت کردند. به هرحال توانستیم به مرحله بعد صعود کنیم و باید از همین حالا به الاتفاق فکر کنیم.

حیدری در خصوص دلایل نوسان زیاد استقلال در این فصل یادآور شد: در طول این فصل کم پیش آمده است که همه بازیکنان را با هم در اختیار داشته باشیم. الان هم وضعیت به همین گونه است. امیدوارم تحت هر شرایطی مقابل الاتفاق پیروز شویم و خودمان را به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برسانیم.

وی در پایان درباره اینکه استقلال با مصدومانش دیگر کهکشانی نیست، گفت: درست است که ما چند مصدوم داریم، اما از اول هم کهکشانی نبودیم.

تیم فوتبال استقلال امروز موفق شد با نتیجه 2 بر صفر ذوب آهن را شکست دهد تا یک قدم دیگر به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا نزدیک شود. آبی ها باید هفته آینده در ورزشگاه آزادی به مصاف الاتفاق عربستان بروند.