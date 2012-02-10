امشب آسمان کرج نور افشان است

به گزارش خبرنگار مهر، امشب ساعت 21 آسمان شهر کرج همزمان با بانگ الله اکبر ملت ایران نور افشانی شد.
در سی و سومین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی ایران امشب ساعت 21 شهروندان کرج همزمان با سراسر کشور بار دیگر فریاد الله اکبر سر دادند و وفاداری خود را به انقلاب بعد از گذشت 32 سال به اثبات رساندند.
همزمان با طنین اندازشدن ندای الله اکبر مردم کرج بر پشت بام ها، مراسم نور افشانی زیبا و دیدنی نیز در مکان کوه نور الشهدای کرج انجام خواهد شد.
کرج – خبرگزاری مهر: آسمان شهر کرج همزمان با بانگ الله اکبر ملت ایران نور افشانی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، امشب ساعت 21 آسمان شهر کرج همزمان با بانگ الله اکبر ملت ایران نور افشانی شد.
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