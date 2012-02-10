امشب آسمان کرج نور افشان است

به گزارش خبرنگار مهر، امشب ساعت 21 آسمان شهر کرج همزمان با بانگ الله اکبر ملت ایران نور افشانی شد.



در سی و سومین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی ایران امشب ساعت 21 شهروندان کرج همزمان با سراسر کشور بار دیگر فریاد الله اکبر سر دادند و وفاداری خود را به انقلاب بعد از گذشت 32 سال به اثبات رساندند.



همزمان با طنین اندازشدن ندای الله اکبر مردم کرج بر پشت بام ها، مراسم نور افشانی زیبا و دیدنی نیز در مکان کوه نور الشهدای کرج انجام خواهد شد.

