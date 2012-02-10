حذف ذوب آهن را به مسئولان باشگاه تبریک می گویم!

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید طالبی پس از شکست 2 بر صفر تیمش مقابل استقلال در مرحله نخست پلی آف لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا با بیان این مطلب افزود: بحث ما اعتصاب و از این چیزها نیست. ما 6 ماه است حقوق نگرفته ایم و دریافتی از باشگاه نداشتیم تمام اینها به کنار اما اینکه مسئولان باشگاه ما را رها کردند واقعا ناراحت کننده است.

وی یادآور شد: زمان آقای آذری ما 6 ماه حقوق نگرفتیم اما به احترام ایشان و به خاطر محبت و توجهی که به ما داشتند هیچکس نفهمید ما حقوق نگرفته ایم و با تمام وجود بازی کردیم.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن خاطر نشان کرد: استقلال از روزی که "ب" بسم الله لیگ را گفتند منتظر چنین روزهایی بود اما باشگاه ما چه؟ تا شب بازی هیچکس حال ما را هم نپرسید. متاسفانه مسئولان باشگاه نه از نظر روحی، نه از نظر روانی و نه اعتباری هیچ حمایتی از ما نکردند.

طالبی عملکرد بازیکنان ذوب آهن را ستود و گفت: واقعا بازیکنان ذوب آهن شایسته تقدیرند و من دست تک تک آنها را می بوسم و فکر کنم در تاریخ فوتبال هم دیگر چنین بازیکنانی را نخواهم دید که با تمام وجود برای تیمشان بازی می کنند.

وی در ادامه افزود: من باید دو تبریک بگویم نخست به تماشاگران استقلال از بابت پیروزی تیمشان و پس از آن به مسئولان باشگاه ذوب آهن.

طالبی در واکنش به شعار هواداران ذوب آهن علیه مربیان و بازیکنان این تیم گفت: علت اینکه تماشاگری علیه ما شعار می دهند را باید از مسئولان باشگاه یا همان تماشاگران معترض بپرسد متاسفانه تماشاگر یک روز علیه آقای ابراهیم زاده شعار می دهد روز دیگر فلان بازیکن تیم. من نمی خواهم بگویم تماشاگر خط می گیرد اما آنها اگر بدانند بازیکنان ذوب آهن از ته دل برای تیمشان بازی می کنند هیچ وقت به بازیکن تیم خود بی غیرت نمی گویند.

وی یادآور شد: زمانی باشگاه ذوب آهن حتی در بین 5 تیم لیگ برتر هم نبود اما ما تلاش زیادی کردیم ، زحمات زیادی کشیدیم و چه شب هایی که در فرودگاه گذراندیم تا ذوب آهن به این جایگاه برسد. آیا تماشاگر ذوب آهن می دانند ما این فصل چقدر زجر کشیدیم. بدون شک اگر تماشاگر ما بداند چه شرایطی داریم هیچ وقت شعار نمی دهد.

مدافع تیم ذوب آهن در خاتمه تصریح کرد: فکر می کنم امسال تقاص 5 سال خوب و توام با شادی در تیم ذوب آهن را دادیم. منتظرم این فصل تمام شود تا با خاطری آسوده برای فصل آینده خود تصمیم گیری کنیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا عصر روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و تیم استقلال با پیروزی 2 بر صفر به مرحله بعد صعود کرد و باید روز 29 بهمن ماه به مصاف الاتفاق عربستان برود که هدایت آن را برانکو ایوانکوویچ برعهده دارد.