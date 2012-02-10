درمیشیان: دنبال شعار دادن نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پرسش و پاسخ فیلم سینمایی "بغض" با حضور رضا درمیشیان نویسنده و کارگردان، غلامرضا موسوی تهیه کننده، محمدرضا دلپاک صداگذار، مهران احمدی، باران کوثری بازیگران، هایده صفی یاری تدوینگر، تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری و محمد باغبانی منتقد سینما برگزار شد.

در ابتدای این نشست درمیشیان درباره پروسه ساخت " بغض" افزود: پروانه ساخت این فیلم سال 88 در زوان محمود اربابی در ارشاد صادر شد. مراحل ساخت طول کشید و بعد از مدتی دوباره درخواست دادیم و مجوز ساخت این فیلم با مشروط به اینکه در خارج از شکور تولید شود صادر شد.

موسوی ادامه داد: دوستانخوشبختانه امروز فیلم را دیدند. تا کنون ما در ارتباط با نبود این فیلم در بخش مسابقه سکوت کردیم. به این دلیل صحبت نکردم که سوه تفاهم ایجاد نشود. من بیشتر از 20 فیلم تا کنون تهیه کردم. ترجیح دادم اول دوستان مطبوعاتی و اهالی سینما فیلم را ببینند. خیلی مسئله ام نبود "بغض" در این جشنواره یا رویداد های دیگر باشد.

وی افزود:حق زحمت عوامل این فیلم بود که بهتر از این دیده شوند. کمیته انتخاب برای حضور برخی از فیلم ها و نبود آثار دیگر کنفرانس مطبوعاتی بگذارند و صحبت کنند. نظر دوستان دیگری هم بود که در حق "بغض" ظلم شد. این فیلم با زحمات زیادی ساخته شده است. شرایط ساخت سخت بود. از همه به خاطر همکاری در این پروژه تشکر می کنم. خوشبختانه نتیجه کار قابل دفاع است.

باغبانی در ادامه بیان کرد:هر چند فیلم موضوع تلخ و ناامید کننده ای به زندگی دارد ولی در کل فیلم امیدوار کننده است. با "بغض" این امیدواری وجود دارد که نسل جوان فیلم های خوبی می سازند. شخصیت بابک حمیدیان در پایان این فیلم به شکل اخلاقانه ای از کسی که دوست دارد رفع اتهام می کند.

وی ادامه داد: از سجادپور به دلیل اینکه مجوز این فیلم را مشروط به ساخت به خارج از کشور صادر کرده است تشکر می کنم. چون چنین فیلم زیبایی را نمی توان در شهری مثل تهران ساخت. جای "بغض" در بخش مسابقه خالی است.

درمیشیان در ادامه توضیح داد: البته به من گفتند می توانم این ایده را در فضای قبل انقلاب برگردانم و دو شخصیت اصلی فیلم برای سرقت به مغازه عموی خود که یک ساواکی برود. اما من این موضوع را قبول نکردم و با تعامل با تهیه کننده تصمیم گرفتیم در ترکیه کار تولید را انجام دهیم.

وی افزود: من در این فیلم دنبال روایت بوده و شعار دادن مد نظرم نبود. دو روایت موازی از دومقطع زندگی دو جوان را به تصویر کشیدم. بیش از 70 درصد فیلمبرداری این فیلم با دو دوربی توسط تورج اصلانی و جواد جلالی گرفته شد.

اصلانی در اینباره عنوان کرد:فیلم در دو بخش فلش بک ها با دوربین ایستا و در بخش دیگر که در ارتباط با زمان امروز است که از تنش هایی برخوردار استبا دوربین روی دست فیلمبرداری شد. دو کاراکتر اصلی ما در این فیلم مواد مخدر استفاده می کنند به همین دلیل ما باید فضا را نا متعادل به تصویر می کشیدیم.

وی ادامه داد: در این فیلم از توجه به ظرافت های مینیاتوری در سینمای کلاسیک پرهیز کرد. ما از اینکه فضا را شکیل نشان دهیم دوری کردیم زیرا فیلم توریستی می شد.

احمدی در ارتباط با نقش خود در "بغض" گفت:من به تکنیک دربازیگری وقتی دوربین شروع به فیلمبرداری می کند، اعتقاد ندارم و خودم را لحظه به لحظه به ناخودآگاه بازیگری می سپارم و به نوعی خودم را حذف می کنم.

وی افزود: عمومی این فیلم یک آدم خونسرد است. حامد را کاملا می شناسد و می داند او جرات ندارد. اگر شاید شخص دیگری برای کشتن او می آمد التهاب وی بیشتر می شد. به همین دلیل خونسرد برخورد می کند.

موسوی در ارتباط با نشست مطبوعاتی هیات انتخاب گفت:بهترین زمان برای صحبت کردن هیات انتخاب بعداز جشنواره است که همه فیلم ها رادیده اند. من از مسئول این نشست و محمد خزاع دبیر جشنواره می خواهم تقاضای این کنفرانس را مطرح کنند. گویا داخل این هیات نوعی سهمیه بندی ایجاد شده کردند و برخی از فیلم ها را بالا کشیدند.

وی ادامه داد: "بغض" از هیچ کمک دولتی بهره نگرفته است. حتی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز از آن حمایت نکرد. فکر می کنم مثل خیلی از مسائل دیگر شفیع آقا محمدیان متوجه این فیلم هم نشد. زیرا وی معتقد بود فیلمنامه در نمی آید. حالا من می خواهم با این فیلم برای وی کلاس بگذارم.

صفی یاری در ادامه بیان کرد:تجربه با درمیشیان برای من تازه بود. او خیلی بر کار مسلط بود و می دانست چه چیزی می خواهد. بازی، فیلمبرداری، کارگردانی و... در این فیلم به اندازه ای خوب بود که به من انرژی می داد.

وی افزود:امروز که فیلم را دیدم باورم نمی شد که این کارتها را من زده باشم. من به شدت تحت تاثیر این المانها در کار بودم. انتخاب شدن و یا نشدن فیلمی در بخش مسابقه جایگاه آن را مشخص نمی کند. مطمئن هستم "بغض" جز آثاری است که زیاد درباره آن صحبت می شود.فکر می کنم درمیشیان جایزه خود را پیش پیش گرفته است.

کوثری درباره بازی خود گفت:بازی در این فیلم خیلی سخت بود. زیرا کارگردان به شدت اصرار داشت که دوربین را حس نکنیم. ما حدود یک سال و نیم به همراه حبیب رضایی بازیگردان پروژه تمرین می کردیم. متن نیز چندین بار بازنویسی شد. برای خلی ترسناک بود که با اصلانی کار کنم چون تا کنون این تجربه با وی نداشتم. اما اینکه می دانی یک آدم مورد اعتماد پشت دوربین ایستاده است خیال تو را راحت می کند. خوشحالم با این گروه کار کردم.

درمیشیان درباره عنوان داریوش مهرجویی در تیتراژ فیلم گفت: ایشان همیشه دعای خیرشان با من است.چند روز پیش به من گفتند که فیلمت را سانسور کن و کنار بیا. ببین با فیلم "با نو " من چه اتفاقی افتاد. جهان سوم همین است.

موسوی درباره همکاری خود با درمیشیان گفت: از شانس من است که با این افراد کارمی کنم. من پیش از این با درمیشیان وقتی کار دستیاری و برنامه ریزی می کرد در سینما آشنا بودم. سر کار می شد فهمید که وی کارگردان می شود یا نه.

درمیشیان عنوان کرد: اگر اصلانی و صفی یاری نبودند "بغض" ساخته نمی شد. سرمیاه اصلی این فیلم کسانی هستند که با عشق آمدند و کار کردند.

دلپاک نیز افزود: اگر تیم خوبی نباشد صدا هم خوب نمی شود. چیزی که تعدادی از فیلم اولی ها ندارند معرفت است. اما چیزی که درمیشیان را موفق می کندهمین معرفت استو انتخاب من برای کاری همیشه شخص کارگردان است. البته در این کار افتخار این را داشتم با موسوی همکاری کنم. متاسفانه در سینمای ما صدا نوشت باب نیست. امیدوارم روزی برید که در سینمای ایران از صدا نوشت بهره ببرند.

اصلانی در پایان تاکید کرد: همانطور خو متوجه شدید وقتی وارد این سالن شدم صندلی نبود تا کنار دوستانم باشم. این آخرین فیلمی است که من در سینما کار می کنم. چون صندلی کم است تصمیم گرفتم صندلی خود را به نسلی بدهم که آنقدر به وی بی اعتماد هستند. دوستانی مثل مسعود سلامی، هومن بهمنش و... من این صندلی را به نسل خودم و نسل آینده می دهم و می خواهم مدتی عکاسی کنم.