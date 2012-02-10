مهرداد فرید کارگردان فیلم " بیتابی بیتا" در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:من در سه نمایش مردمی این فیلم در جشنواره فجر حضور داشتم. واکنش ها خیلی خود بود و انرژی مثبتی از آنها گرفتم. با اینکه مخاطبین مردمی من را نمی شناختند اما متوجه شدم که فیلم برای آنها راضی کننده بوده است. این نظر برای من صادقانه بود.

وی درباره نمایش فلم در برج میلاد افزود: متاسفانه فیلم های خارج از مسابقه امکان نشست مطبوعاتی نداشتند. در جداول ارزش گذاری منتقدان نیز بیشتر آنها جای این فیلم خط تیره گذاشتند زیرا بیشتر آنها برای سانس 11 شب در برج میلاد نبودند تا فیلم های این بخش را ببینند.

فرید ادامه داد:اما بعد از نمایش "بیتابی بیتا" در برج میلاد من بیشتر از منتقدان و اهالی رسانه خواستم که جنبه های منفی فیلم را به من بگویند اما بیشتر آنها از دیدن فیلم راضی بودند. خودم هم احساس می کنم فیلم بدی نساختم.

وی بیان کرد: من همچنان معتقدم "بیتابی بیتا" بهترین فیلم من است. دوستان نیز این نظر من را تایید کردند. جنس فیلم از لحاظ روایت و قصه با دیگر کارهای قبلی من متفاوت است. "بیتابی بیتا" 100 درصد یک اثر رئالیستی است.

فرید افزود:فیلم های قبلی من یا ازفضای فانتزی برخوردارند و یا تخیل در آن دخیل شده است. اما در این فیلم نوع بازی ها، فیلمبرداری، نورپردازی و دکوپاژ در خدمت فضای رئالیستی است. زیرا موضوعات زندگی مردم را در آن به تصویر کشیدم. البته فیلم جنبه مستند نمایانه نیز دارد. من خودم از نتیجه کار راضی هستم.

وی درباره اکران این فیلم گفت:تلاش می کنیم "بیتابی بیتا" اوایل تابستان 91 اکران عمومی شود و پخش آن نیز برعهده فیلمیران است. فکر میکنم بر خلاف آثار دیگرم این فیلم برای اکران نوروز مناسب نباشد.

