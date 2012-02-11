ایجاد 3 گرمخانه جدید در تهران/ 200 متکدی در انتظار پذیرش بهزیستی

رضا جاگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به فصل سرما تعداد جمع آوری متکدیان از سطح شهر کاهش یافته است گفت: در این فصل تعداد کارتن خوابها بیشتر شده و گنجایش گرمخانه به حداکثر می رسد.

وی افزود: وضعیت گرمخانه‌ها نسبت به سالهای گذشته بسیار بهتر شده که می توان به بهبود وضعیت غذا و خدمات بهداشتی و درمانی اشاره کرد تا حدی که دیگر غذای گرمخانه‌ها با غذای خانگی تفاوتی ندارد.

جاگیری علت خدمات ضعیف در سالهای گذشته را سهل انگاری پیمانکاران و عدم نظارت دقیق بر عملکرد گرمخانه ها عنوان کرد و افزود: هم اکنون حدود 700 متکدی و کارتن خواب در گرمخانه های تهران اقامت دارند که با توجه به بارندگیهای اخیر به این افراد اجازه داده شده تا در گرمخانه بمانند.

ایجاد 3 گرمخانه جدید در پایتخت تا یکماه آینده



معاون سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران در دسترس بودن گرمخانه‌ها و سهولت طرح جمع آوری متکدیان و کارتن خوابها را از مهمترین اولویتهای شهرداری تهران عنوان کرد و افزود: سه گرمخانه در مناطق 13، 16 و 9 تهران با تامین بودجه لازم ایجاد شده که تا یکماه آینده به بهره برداری می‌رسد.

200 متکدی با حکم قاضی ماههاست در انتظار پذیرش بهزیستی هستند



جاگیری در پاسخ به اینکه آیا بهزیستی به تعهداتش برای پذیرش متکدیانی که با حکم قاضی به بهزیستی باید منتقل شوند عمل کرده است گفت: بهزیستی می گوید ظرفیت نداریم و هم اکنون 200 متکدی و کارتن خواب با اینکه حکم قاضی دارند ولی همچنان ماهها است در گرمخانه ها و مراکز اقامتی تهران به سر می برند.

وی افزود: به اعتقاد من استانداری و فرمانداری تهران می توانند با ایجاد یک مجتمع نگهداری از کارتن خوابها و متکدیان برای بهزیستی برای همیشه به این چالش پایان دهند.