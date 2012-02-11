جشن پیروزی انقلاب اسلامی دراندونزی/آرمان ملت ایران برقراری صلح و عدالت جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مراسم با حضور مقامات دولت اندونزی ، علمای این کشور، چهره های مردمی، اساتید، دانشجویان، تجار، صاحبان صنایع ، تعداد بسیاری از نمایندگان رسانه های جمعی ملی و همچنین ایرانیان مقیم حضور داشتند .

سفیر کشورمان در اندونزی علاوه به تبریک میلاد پیامبراعظم اسلام ، انقلاب اسلامی ایران را الهام گرفته از آموزه های رسول خدا و دین مبین اسلام ارزیابی نمود و تصریح کرد : ملت ایران توانست تحت رهبری یکی از فرزندان رسول خدا بنام روح الله الموسوی الخمینی با غلبه بر یک دست نشانده و تمامی قدرت های حامی اش از پی 8 سال جنگ تحمیلی و 33 سال فشارهای سیاسی و اقتصادی و تهدید به حمله نظامی، سربلند بیرون آید.

وی با تأکید بر اینکه آشنایی با تفکرات و سیره این مرد بزرگ (امام خمینی ره) شاید بتواند ما را با ابعاد این انقلاب بیشتر آشنا سازد، ادامه داد : این انقلاب بواسطه ماهیت ایدئولوژیکی و فرهنگی خود در دنیا نمونه ندارد و از اینروست که دشمنان استقلال ملت ها، نتوانسته اند آنرا در ابتدای راه به بند بکشند و در یک فرایند تعریف شده هدایت نمایند زیرا رهبری خردمندانه، قدرت تطابق با کلیه تحولات و شرایط زمان را دارد.

سفیر کشورمان در بخش دیگری از سخنان خویش توطئه ها برای گسستن وحدت مردم ایران را شکست خورده عنوان کرد و افزود: تحریم های اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی موجب تقویت خودباوری و خود اکتفایی مردم ایران گردیده است و در چنین شرایطی ملت مصمم تر از پیش اراده بر ادامه راه کرده تا رسالت خویش را در برابر تاریخ خود و همه ملت های آزاده خواه دنیا به سرانجام برسانند.

وی گفت : با وجود همه محدودیت ها ، مردم ایران توانسته اند مقام اول علمی منطقه و رتبه هفدهم علمی دنیا را کسب نمایند. لذا روشن است بهانه های مختلف نظیر برنامه هسته ای ایران و وارد آوردن اتهام ساخت سلاح انسان کش هسته ای که تاکنون تنها در طول تاریخ یک دولت نشان داده توان روحی استفاده از آنرا دارد، با هدف جلوگیری از پیشرفت همین ملت می باشد.

فرازنده مردم ایران را صلح دوست ترین مردم دنیا عنوان نمود و تصریح کرد : ملت ایران مردمی هستند که آرمان خود را برقراری صلح و عدالت جهانی می بینند. در فرهنگ مردم ایران، فرهنگ نوعی دوستی و عشق ورزی است، لیکن در برابر هر تهاجمی پاسخی قوی تر از آنچه به صدام و حامیانش داد، خواهند داد.

بر اساس این گزارش ، اجرای موسیقی سنتی ایرانی از دیگر برنامه های اجرایی برای شرکت کنندگان در مراسم روز ملی کشورمان در جاکارتا بود

