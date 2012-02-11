سفیر ایران : ملت ایران عدالت جو و صلح طلب است

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مراسم سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند با تبریک این مناسبت ، ضمن اشاره به فرهنگ غنی و تمدن والای ایرانیان ، ملت ایران را ملتی عدالت جو و صلح طلب معرفی کرد .

مجید بیزمارک همچنین به ذکر گوشه ای از دستاوردهای انقلاب اسلامی و پیشرفت های افتخارآفرین جمهوری اسلامی ایران درعرصه های علمی، پژوهشی و فنی از جمله استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، پزشکی و فضایی پرداخت .

بیزمارک در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات روابط جمهوری اسلامی ایرن و تایلند در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نیز همکاری های خوب دو کشور در مجامع بین المللی در طول یک سال گذشته پرداخت.

وی با اشاره به تشکیل هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تایلند که در اسفندماه 89 در بانکوک برگزار شد بر گسترش همکاری های دو کشور در تمامی زمینه ها تأکید کرد.