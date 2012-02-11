پیش بینی 50 میلیون سفر در تعطیلات نوروزی کشور

حجت الاسلام محمد جواد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرایط و نتایج از سفرهای سالهای گذشته در کشور به گونه ای بوده که سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری کشور این تعداد سفر نوروزی را از هم اکنون در کشور پیش بینی کرده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از47 میلیون سفر در کشور ثبت شده است، افزود: با تسهیلات خوب و برنامه های ویژه ای که از ماههای گذشته تاکنون سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور پیش بینی و تدوین کرده، تحقق این تعداد سفر دور از ذهن نخواهد بود.

قائم مقام امور بین الملل سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری کشور، رویکرد امسال ستاد تسهیلات سفر نوروزی سال91 را پرداختن به موضوع هویت اسلامی و ایرانی و پاسداشت جشنهای ویژه عید نوروز و تقویت امید و شادمانی در بین هموطنان بیان کرد.

وی ادامه داد: توجه جدی و عمیق به فضای شاد در سفرها با درونمایه های اعتقادی و دینی از اهداف مهم ستاد تسهیلات سفر است.

ادبی اضافه کرد: نکته قابل توجه و مهم این است که ایرانیها، مردمانی هستند که از فرصتهای کم، به جنبه های تفریحی استفاده خواهند کرد.

وی، به شارژ کارتهای سفر ویژه کارمندان و افرادی که کارتهای سفر در اختیار دارند به منظور بهره مندی مناسب از خدمات نوروزی در اماکن خدماتی و رفاهی اشاره کرد و افزود: سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری کشور امسال تدارک وسیعی برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر برای افزایش سفرها در کشور در نظر گرفته است.

قائم مقام امور بین الملل سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری کشور در خصوص اینکه آیا سهمیه های ویژه ای برای سوخت مورد نیاز سفر به رانندگان خودروها اختصاص داده خواهد شد، گفت: این موضوع را باید ستاد مدیریت تبصره سوخت جواب بدهد.

ادبی با اشاره به اینکه ستادهای تسهیلات نوروزی در استانها از مدتها قبل تشکیل و برنامه ریزیها برای تمهیدات مورد نیاز نوروز 91 انجام شده است، یادآور شد: این امر نشان دهنده عزم جدی مسئولان برای ارائه خدمات بهتر و خدمات رسانی مطلوب تر به مردم است.