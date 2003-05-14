سياست خارجي ايران در شرايط كنوني بايد بر اساس منافع ملي پايه ريزي شود

وي كه روز چهارشنبه در جمع اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران سخن مي گفت، درباره ديپلماسي ايران در سالهاي اخير افزود: گروهي معتقدند با توجه به اينكه دو دشمن عمده در مرزهاي شرقي و غربي ايران توسط آمريكا فروپاشيده اند، ديپلماسي ايران در عرصه كنوني هوشمندانه بوده است.

شكوري راد در پاسخ به اين پرسش كه تلقي و تعريف اصلاح طلبان از واژه اصلاحات چيست، با اشاره به نحوه شكل گيري دوم خرداد و شعارهاي قانون مداري و حفظ كرامت انسان كه از سوي آقاي خاتمي مطرح شد، اظهار داشت: اين واژه از سوي رسانه هاي خارجي براي گروههاي دوم خرداد مطرح شد و بعد از يكسال به تدريج در فرهنگ سياسي ايران نيز وارد شد.

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به عملكرد مجلس در اين دوره ششم گفت: مردم در اين دوره اگاهانه انتخاب خود را انجام دادند و مي توان يكي از دستاوردهاي اين دوره از مجلس را ورود تعداد زيادي از نمايندگان مردم به بدنه حاكميت براي اولين بار دانست.

وي عمده شعارهاي آقاي خاتمي را به عنوان خواست مردم در سالهاي شكل گيري جمهوري اسلامي دانست و افزود: در حقيقت اين خواسته ها چيزي فراتر از جمهوري اسلامي و اهداف انقلاب اسلامي نبوده است.