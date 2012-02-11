آسمان گلستان نور باران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه طلیعه سی و چهارمین بهار آزادی، مردم مومن و انقلابی گلستان شب جمعه با حضور در خیابانها فریاد الله و اکبر سردادند.

همچنین در آستانه سی و چهارمین بهار آزادی، آسمان مناطق مختلف گلستان نورباران شد.

مراسم نور افشانی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در گرگان و امامزاده عبدالله این شهر برگزاری شد.

فریاد تکبیر الله اکبر شب گذشته در مناطق مختلف گلستان به گوش رسید و گلستانیها نیز به استقبال سی و جهارمین بهار انقلاب اسلامی رفتند.

مردم انقلابی گلستان روز یکشنبه نیز با حضور در راهپیمایی 22 بهمن، بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق می کنند.

آیین راهپیمایی 22 بهمن در برخی شهرهای گلستان ساعت 9 صبح و در برخی مناطق 10 صبح شروع می شود.

این آیین ساعت 9 و 30 دقیقه صبح از سه مسیر در گرگان شروع شد.

