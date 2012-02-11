پهپاد جاسوسی آمریکا در دستان کودکان ایرانی/ خیابان آزادی تا نواب مملو از جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات اولیه صبح امروز خیل عظیمی از ملت ایران در خیابان های منتهی به آزادی حاضر شدند.

مردمی که از ساعات اولیه صبح امروز با حضور در راهپیمایی 22 بهمنحضور یافته اند اصرار دارند که خبرنگاران پیام آنها را از طریق رسانه ها به دشمنان اعلام کنند که افزایش تحریم ها و تهدیدات تاثیری در اراده آنها در حمایت از انقلاب اسلامی ندارد.

در حالیکه تنها حدود 40 دقیقه از آغاز راهپیمایی امروز می گذرد خیابان آزادی از حد فاصل میدان آزادی تا خیابان نواب مملو از جمعیت است.

همه اقشار جامعه، پیر و جوان، کودک و نوجوانان و جوانان در راهپیمایی امروز شرکت کرده اند و پلاکاردهایی حاوی شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، تا آخر ایستاده ایم و لبیک یا خامنه ای را حمل می کنند.

در خیابان های منتهی به آزادی نهادهای دولتی و مردمی مختلف با توزیع اقلام فرهنگی مانند کتاب، سی دی و بروشور از مردم استقبال می کنند.

در دستان مردم پوسترهای بزرگی با تصویر پهپاد جاسوسی آمریکا در دستان کودکان دیده می شود که در زیر آنها جمله تاریخی امام خمینی (ره) نوشته شده است که: "بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود"